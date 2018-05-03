Россиян ждут льготы по банковским картам

У граждан России появилась возможность записать информацию о праве на льготы на банковские карты. По уникальному номеру ID, привязанному к карте, планируется предоставлять различные скидки, пишут "Известия"

Сейчас вопрос о реализации такого проекта прорабатывает ассоциация «Финтех» при Банке России , рассказал изданию источник, близкий к ассоциации. При этом в ЦБ «Известиям» подтвердили, что разработка подобной системы ведется.

По данным источника, в «Финтехе» считают, что записывать ID лучше на банковскую, а не на SIM-карту, так как она более защищена.

Каждому россиянину, который получает льготы, в 2019 году присвоят идентификатор. В него будет «вшита» соответствующая информация о статусе — например, член многодетной семьи или пенсионер. При этом ID запишут на банковскую карту. Все карты для льготников, выпускаемые с 2019 года, получат этот ID. Если гражданину удобнее расплачиваться с помощью «пластика», он сможет перевыпустить имеющиеся у него карты. Если для него комфортнее оплата наличными, для получения льготы придется предъявить соответствующие документы. ID для льготников будет действовать параллельно с уникальным идентификатором, который планируется присвоить каждому россиянину в 2019 году.

После того, как «Финтех» проработает инициативу, будут разработаны поправки в действующее законодательство.