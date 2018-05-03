Россияне перестают экономить 

Доля россиян, которые ни на чем не экономят, значительно увеличилась, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».
В марте 2018-го «Ромир» попросил россиян рассказать, на каких статьях расходов они экономили в течение последнего года. Аналогичные опросы проводились в 2016–2017 годах, а в 2015-м респондентам было предложено ответить на вопрос о планах на экономию. Если в 2016-м 11% опрошенных россиян говорили, что стараются не экономить средства, то в 2017 году их доля увеличилась до 18%. При нынешнем опросе об этом заявили уже 24% россиян. Чаще, чем в среднем по выборке такой ответ давали мужчины, нежели женщины, россияне 18–24 лет, респонденты с высоким доходом.
Кроме того, значительно сократилось число граждан РФ, которые признаются в продолжающейся экономии по тем или иным статьям расходов. По-прежнему больше всего респондентов экономят на еде (17%), но этот показатель сократился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Каждый восьмой (12%) заявил об экономии на путешествиях против 30% аналогичных ответов годом ранее. О продолжающейся экономии на других статьях расходов заявили менее 10% опрошенных россиян.
Продолжают с осторожностью покупать новую одежду и обувь 9% респондентов, на развлечениях и деликатесах экономят по 6% опрошенных, на алкоголе и сигаретах — 5%, на ресторанах — 4%. По 1% россиян признаются в экономии на косметике, медицинских услугах, оплате транспорта и занятиях спортом. А вот об экономии на услугах мобильной связи не заявил ни один респондент.
Отметим, что при увеличении числа не экономящих сократилась и доля тех, кто продолжает экономить — с 82% в прошлом году до 76% в текущем.
Подводя итоги исследования, президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин поясняет: «Судя по всему, для большинства наших соотечественников трудные времена, связанные с тотальной экономией, остались позади. Цены стабилизировались, доходы начали потихоньку расти. Многие россияне наконец-то вздохнули в прошлом году с облегчением, т.к. долгосрочно жить в напряжении невозможно. Жизнь продолжается, хочется надеяться на лучшее. Судя же по оценкам 2017 года, полученным, в том числе, и через характеристики покупательских настроений, можно говорить о том, что кризис отступил».