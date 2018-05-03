Россияне перестают экономить

Доля россиян, которые ни на чем не экономят, значительно увеличилась, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

В марте 2018-го «Ромир» попросил россиян рассказать, на каких статьях расходов они экономили в течение последнего года. Аналогичные опросы проводились в 2016–2017 годах, а в 2015-м респондентам было предложено ответить на вопрос о планах на экономию. Если в 2016-м 11% опрошенных россиян говорили, что стараются не экономить средства, то в 2017 году их доля увеличилась до 18%. При нынешнем опросе об этом заявили уже 24% россиян. Чаще, чем в среднем по выборке такой ответ давали мужчины, нежели женщины, россияне 18–24 лет, респонденты с высоким доходом.

Кроме того, значительно сократилось число граждан РФ , которые признаются в продолжающейся экономии по тем или иным статьям расходов. По-прежнему больше всего респондентов экономят на еде (17%), но этот показатель сократился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Каждый восьмой (12%) заявил об экономии на путешествиях против 30% аналогичных ответов годом ранее. О продолжающейся экономии на других статьях расходов заявили менее 10% опрошенных россиян.

Продолжают с осторожностью покупать новую одежду и обувь 9% респондентов, на развлечениях и деликатесах экономят по 6% опрошенных, на алкоголе и сигаретах — 5%, на ресторанах — 4%. По 1% россиян признаются в экономии на косметике, медицинских услугах, оплате транспорта и занятиях спортом. А вот об экономии на услугах мобильной связи не заявил ни один респондент.

Отметим, что при увеличении числа не экономящих сократилась и доля тех, кто продолжает экономить — с 82% в прошлом году до 76% в текущем.