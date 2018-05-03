Внутренним туроператорам выделят 320 млн рублей в 2018 году

Ирина Тюрина. Тем российским туристическим операторам, которые работают на внутренние направления туризма, в 2018 году будет выделено 320 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

Она конкретизировала, что законопроект, разработанный Минфином и касающийся поправок в федеральный бюджет на период 2018 года и плановый период 2019-2020 годов, уже находится на согласовании в кабинете министров.

Эти регионы смогут получить субсидий из расчета от 1,5 до 5 тысяч рублей за каждого туриста, их посетившего.