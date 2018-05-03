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Внутренним туроператорам выделят 320 млн рублей в 2018 году
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Внутренним туроператорам выделят 320 млн рублей в 2018 году 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Тем российским туристическим операторам, которые работают на внутренние направления туризма, в 2018 году будет выделено 320 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Она конкретизировала, что законопроект, разработанный Минфином и касающийся поправок в федеральный бюджет на период 2018 года и плановый период 2019-2020 годов, уже находится на согласовании в кабинете министров.
По мнению Ирины Тюриной, субсидии могут быть выделены для туров на Алтай, а также в Республики Карелия и Бурятия, Камчатский, Приморский и Краснодарский (без Сочи) края, а также Вологодскую, Иркутскую, Сахалинскую области.
Эти регионы смогут получить субсидий из расчета от 1,5 до 5 тысяч рублей за каждого туриста, их посетившего.
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