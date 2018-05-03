«Ромир»: россияне перестают экономить

За год заметно увеличилась доля россиян, которые ни на чем не экономят, свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Так, в 2016 году такой ответ давали 11% опрошенных, в 2017 году — 18%, а при нынешнем опросе об этом заявили 24% россиян. Кроме того, при увеличении числа не экономящих сократилась и доля тех, кто продолжает экономить — с 82% в прошлом году до 76% в текущем.

«При этом число россиян, которые признаются в продолжающейся экономии по тем или иным статьям расходов, значительно сократилось, а по некоторым — практически сошло на нет», — отмечается в исследовании.

В частности, в течение всех предыдущих аналогичных опросов наибольшая доля россиян признавалась в экономии на еде в целом. На данный момент этот показатель остается самым высоким по сравнению с другими статьями расходов. Однако если в прошлом году на еде экономили 39% россиян, то в этом году такой ответ дали только 17%.

На второе место по объемам экономии, хотя и в значительно меньших масштабах, чем годом ранее, вышли отдых и путешествия. Об экономии на такого рода тратах заявили 12% опрошенных, тогда как годом ранее аналогичный показатель равнялся 30% и даже превосходил уровень 2016 года в 21%.

О продолжающейся экономии на других статьях расходов заявили менее чем по 10% россиян. В частности, с 33% населения, которые с осторожностью позволяли себе покупку одежды и обуви в прошлом году, в нынешнем году подобной же стратегии продолжают придерживаться только 9% россиян. Если в прошлом году на деликатесах экономили 30% респондентов, то в этом году такой ответ дали только 6% участников исследования. На развлечениях экономят 6% опрошенных, хотя еще в прошлом году такой ответ указывали 30% россиян. На алкоголе и сигаретах продолжают экономить 5% россиян, тогда как в прошлом году доля таких ответов составляла 21%.

По ряду других расходов, об экономии на которых в прошлом году заявляли от 10 до 20% россиян, доля аналогичных ответов в текущем году снизилась до 1—4% или вообще оказалась равна нулю. Так, на сегодняшний день об экономии на ресторанах заявили 4% россиян при 20% аналогичных ответов годом ранее. На бытовых услугах продолжают экономить 3% наших соотечественников (13% в прошлом году). Об экономии на покупке различных гаджетов в рамках опроса заявили 2% респондентов (15% в прошлом году). По 1% россиян признаются в экономии на косметике, медицинских услугах, оплате транспорта и занятиях спортом.

Об экономии на услугах мобильной связи не заявил ни один респондент.