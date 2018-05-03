Морской Банк предлагает вклад «Морская звезда» 

Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок составляет 1096 дней и разделен на четыре периода начисления процентов: с первого по 300-й день — 7%, с 301-го по 400-й день — 7,7%, с 401-го по 700-й день — 3,5%, с 701-го по 1096-й день — 2,5%.
Продуктовый виджет
Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,48%. По вкладу предусмотрены дополнительные взносы в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада суммами от 3 тыс. рублей. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
«При досрочном расторжении договора проценты за полные расчетные периоды действия депозита выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода, за неполный период — по ставке 0,01% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.