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В Крым вернулись «единые» билеты со специальным тарифом
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В Крым вернулись «единые» билеты со специальным тарифом 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
С началом курортного сезона возобновились перевозки пассажиров в Крым и обратно с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта по "единому" билету, сообщает "Единая транспортная дирекция".
"Единый" билет подразумевает переезд на поезде до Краснодара или Анапы, и затем на автобусе и пароме в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. С момента открытия движения по Крымскому посту перевозки будут осуществляться без использования парома.
Приобрести "единый" билет в Крым можно при оформлении железнодорожного билета в кассах любого железнодорожного вокзала, а также на сайте "РЖД" в течение 90 суток до планируемой даты поездки. Срок действия предложения — до 30 сентября. Стоимость проезда автобус-паром-автобус — от 380 рублей (Анапа —Керчь) до 820 рублей (Краснодар-Ялта)
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