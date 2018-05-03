Губернатор Челябинской области Дубровский заработал в 2017 году 60 млн рублей

Доход губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по итогам 2017 года составил 60 млн руб., что на 13 млн руб. меньше, чем в 2016 году, сообщает URA.RU со ссылкой на декларацию чиновника.

Доход супруги губернатора также сократился в 2017 году и составил 2,1 млн руб. против 2,3 млн руб. по итогам 2016 года.

Имущество, движимое и недвижимое, указанное в декларации губернатора, осталось прежним: несколько жилых домов, земельных участков, нежилых помещений, квартир и машиномест. На губернатора записан автомобиль Mercedes Benz GLE 63, на его супругу — Mercedes Benz GLE 400 4MATI. В служебном пользовании у Дубровского — резиденция на Лесопарковой.