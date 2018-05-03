Отдых после майских: падают в цене даже Италия и Греция. РЕЙТИНГ

Отправляться отдыхать после майских праздников — весьма выгодное занятие. Любимые россиянами курорты снижают цены и съездить на недельку к морю становится возможно даже с весьма ограниченным бюджетом. Туры на середину мая для россиян — настоящий клад, по всем направлениям стоимость отдыха резко снижается после «высокого сезона» майских праздников. Как сообщает АТОР, рейтинг самых доступных направлений по средним ценам серьезно поменялся: можно купить тур в Италию по цене отдыха в Турции

Кипр, Черногория, Таиланд, Тунис, Анапа, Аналитическая служба АТОР опубликовала анализ средних и минимальных цен на недельные пакетные пляжные туры с вылетом 12 мая из Москвы по 12 наиболее востребованным направлениям: Турция, Греция Испания , Италия, Болгария Крым , Большой Сочи . Для расчета брался тур на двоих с авиаперелетом, размещение в отеле на 7 ночей и вылет на курорт в субботу, 12 мая.

Как отмечают специалисты, сравнивая с турами на начало мая, появилось больше предложений бюджетных туров по Италии. Упала также средняя цена на туры в Грецию, но Черногория и Болгария продолжили поднимать средние цены ближе к сезону. Первое место по снижению цен занял Сочи, став самым доступным российским пляжным направлением на период «сразу после майских праздников», оттеснив и Анапу, и прежнего лидера — Крым. Затем следуют Турция, которая вплотную приблизилась к уровню цен российских курортах и выигрывает у них по наполнению тура (система «все включено»), Кипр и Тунис.

12 место: Таиланд

Самый дешевый пакетный пляжный тур с вылетом 12 мая в Таиланд стоит 59 403 р. на двоих за 7 ночей в отеле Enjoy Hotel 3* ( остров Пхукет ), без питания. Такова цена предложения «Библио-Глобуса».

Минимальные цены на Таиланд опустились по сравнению с ценами на праздничные майские заезды на 12%. Тем не менее он ожидаемо (дальнемагистральный перелет) оказался самым дорогим направлением по минимальной планке.

11 место: Тунис

Самые низкие цены на недельные турпакеты в Тунис с вылетом 12 мая сейчас дает туроператор PEGASTouristik. Самая низкая цена тура в отель 3* в Тунисе у этого туроператора — 54 968 р. на двоих на 7 ночей (остров Джерба, отель Homere Hotel 3*, питание «все включено»).

Немного дороже обойдется «четверка». Здесь туроператор также предоставляет самую низкую цену на этот типа отелей: тур в отель El Mouradi Djerba Menzel 4* (остров Джерба) с питанием «все включено» обойдется в 58 098 р. на двоих за 7 ночей.

Планка минимальных цены на направлении существенно понизилась по сравнению с майскими заездами (самый дешевый тур в Тунис с вылетом 28 апреля стоил две недели назад на четверть дороже).

10 место: Болгария

Самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Болгарию с вылетом 12 мая предложил туроператор DeVisu. Тур в отель Park Нotel Continental 2* (Солнечный Берег), питание — завтраки, обойдется на двоих взрослых в сумму 44 430 р. за 7 ночей.

Болгария с системой «все включено» стоит дороже: самая низкая цена на этот тип питания — 52 320 р. на двоих за 7 ночей. Это тур от туроператора BALKAN Expressв отель Grand Hotel Oasis — Sunny Beach 4* (Солнечный Берег), тип питания — «все включено».

Болгария тоже демонстрирует снижение уровня минимальных цен: две недели назад самый дешевый тур на майские праздники (вылет 28 апреля) в отель 3* с завтраками в эту страну стоил на 13% дороже.

9 место: Черногория

По состоянию на вечер 23 апреля самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Черногорию с вылетом 12 мая обойдется в 39 629 р. на двоих за 7 ночей. Это предложение туроператора ПАКС, предполагающее проживание в Villa Sanja 3* ( Будва ) без питания.

Планка минимальных цен на Черногорию осталась практически на том же уровне, на каком она была две недели назад в отношении заездов 28 апреля. Направление не демонстрирует ее снижения, есть незначительное повышение в пределах 1 тыс. р.

8 место: Испания

Оба самых дешевых варианта недельных пляжных туров с авиаперелетом в Испанию (вылет 12 мая) предложил туроператор CoralTravel. Тур в отель Reymar Playa 3* (Коста-Барселона), без питания обойдется на двоих в сумму 38 837 р. за 7 ночей. Аналогичный тур, но в апартаменты ElsLlorers (Коста-Брава), также без питания, этот же туроператор предлагает за 38 194 р. на двоих.

Минимальные цены на Испанию на середине мая упали по сравнению с праздничными заездами наиболее существенно среди всех зарубежных направлений. Снижение составило 44%.

7 место: Кипр

Самые низкие цены на недельные пакетные туры с авиаперелетом на Кипр (вылет 12 мая) также дали два туроператора. Тур от туроператора PEGASTouristik в Айа-Напу в отель Pambos Napa Rocks Hotel 2*без питания стоит 33 943 р. на двоих.

Всего на тысячу дороже предложение туроператора «Библио-Глобус» в Протарасе с завтраками — 34 971 р. на двоих за 7 ночей в отеле Sweet Memories Hotel Apartments 3*, BB.

Планка минимальных цен на направлении демонстрирует снижение: самый дешевый пакетный пляжный тур на Кипр на майские праздники стоил на 27% дороже.

6 место: Италия

Наиболее выгодную цену на недельные пакетные пляжные туры в Италию с вылетом 12 мая предложил туроператор ICS Travel Group. Тур с авиаперелетом туда — обратно и проживанием в отеле Hotel Villa Elisa 3* (Белларива) без питания в течение 7 ночей обойдется в сумму 32 724 р. на двоих.

Планка минимальных цен по Италии на туры в середине мая серьезно просела: самый дешевый недельный пакетный пляжный тур с вылетом в Италию 28 апреля стоил две недели назад 53 995 р., на 40% дороже.

5 место: Греция

Самую низкую цену на недельные пакетные пляжные туры в Грецию с вылетом 12 мая предложил туроператор «Библио-Глобус». В турпакет включен авиаперелет туда и обратно, проживание в отеле Sunny View Hotel 3* (остров Кос), питание — завтраки, трансфер, медстраховка. Цена на двоих 32 257 р.

Минимальные цены на туры в Грецию понизились по сравнению с ценами на майские праздничные заезды (вылет 28 апреля). Снижение составило 16%.

4 место: Турция

Самый дешевый пакетный пляжный тур на 7 ночей с авиаперелетом в Турцию с вылетом 12 мая вчера вечером стоил 31 287 р. на двоих. Это тур от туроператора Sunmar в отель Alerya Hotel 3* (Кемер), питание по системе All Inclusive. Совсем немного дороже стоит пакетное предложение туроператора «Библио-Глобус» — тур на 7 ночей в отель Asia Hotel 3* (Бельдиби) с питанием AI обойдется в 31 996 р. на двоих.

Минимальные цены на турецком направлении серьезно снизились на заезды после майских праздников. Две недели назад самый дешевый недельный пакетный пляжный тур в Турцию на майские праздники (с вылетом 28 апреля) стоил 44 073 р. на двоих, то есть на 28% дороже, чем на туры с вылетом 12 мая.

3 место: Анапа

Наиболее низкая цена на пакетные пляжные туры с авиаперелетом в Анапу с вылетом 12 мая — это 25 357 р. на двоих за 7 ночей. Такую цену предлагает Национальный туроператор АЛЕАН за пакет с перелетом и размещением в гостевом доме «Бавария» 3* (Витязево), без питания.

По сравнению с ценами на заезды в майские праздники минимальная цена на туры в середине мая опустилась на 14%.

2 место: Крым

Крым неожиданно не оказался на первом месте по дешевизне, как это было весь прошлый летний сезон. Самая низкая цена на туры в Крым с вылетом 12 мая предоставлена туроператором ПАКС: за 22 130 р. на двоих можно улететь из Москвы на 7 ночей в отель «Москва» 3* ( Алушта ), питание — завтраки.

А вот самый дешевый тур в Крым на эту дату с питанием «все включено» стоит существенно дороже и Турции, и Болгарии, и Туниса: такой тур обойдется минимально уже в 62 576 р. на двоих (7 ночей в отеле Море 4*, «все включено», тур также от туроператора ПАКС).

Снижения цены на этом направлении почти не наблюдается. Двумя неделями ранее самый дешевый пакетный пляжный тур на 7 ночей с вылетом в Крым 28 апреля стоил 21 162 р. на двоих, то есть даже дешевле. Вероятно, направление достигло предела снижения цены.

1 место: Сочи

Самым дешевым пакетным пляжным туром в Сочи (вылет12 мая) оказался тур в отель «Светлана» 2* (Адлер) без питания, он обойдется в 15 089 р. на двоих на 7 ночей, включая авиаперелет. Такова цена предложения от туроператора ПАКС.

По сравнению с ценами на майские праздничные заезды планка минимальных цен на туры с вылетом 12 мая опустилась почти вдвое, что стало рекордом.

Как отмечают «Ведомости» , падение курса рубля, произошедшее около месяца назад, не мешает россиянам отдыхать. Продажи туристических путевок продолжают расти, в лидерах все та же Турция.

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