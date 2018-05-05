В страховании отказать

Мотоциклисты жалуются на отказы страховых компаний оформлять им полис ОСАГО. Статистики по отказам как таковой нет, но соцсети переполнены гневными постами в адрес страховых компаний. Такое было и раньше и касалось не только мотоциклистов, но в основном этим грешили регионы. Теперь проблема добралась, похоже, и до столицы.

Байкеры говорят, что им отказывают в полисах ОСАГО без видимых на то причин, либо навязывают другие формы страхования, рассказал Business FM владелец мотосервиса Александр Минин

Александр Минин владелец мотосервиса «Стоимость страховки в разы меньше чем на машины. Допустим средняя страховка на машину от семи тысяч, на мотоцикл — полторы тысячи. По убыточности мотоциклы не выгодно страховать. Единственная страховая, которая лояльно относится к мотоциклистам, — „Ингос“, и то там есть много ограничений: были ли убытки, водительский стаж. Опять же оформляется это только, если клиент соглашается на оформление дополнительного договора. Напрямую, не стесняясь, говорят, что мы застрахуем, если вы приобретете у нас еще какой-то дополнительный продукт, застрахуете жилье или жизнь. Другие начинают нагло врать, что нет полисов, закончились чернила, нет связи с базой. Сейчас это повсеместно. Зимой, когда я сам лично страховал мотоциклы, таких проблем не было».

После того, как байкерам было отказано более чем в десяти страховых компаниях, их буквально пришлось брать штурмом, говорит президент петербургского военно-патриотического мотоклуба «Штрафбат» Григорий Кудрявцев:

Григорий Кудрявцев президент петербургского военно-патриотического мотоклуба «Штрафбат» «Даже я лично обращался ко многим знакомым своим брокерам, которые делали мне ранее по знакомству, чтоб не ходить далеко, и то мне сказали, что невозможно. Есть запрет от начальства, так и прозвучало, что штрафные санкции налагаются и запрет от начальства. Многие страховые компании страховали только со страхованием жизни. Мы сделали своеобразный наезд на страховую компанию. Мы взяли юриста, распечатали закон „об обязательной страховке“, где все прописано. Взяли, специально подготовили и распечатали заявление о том, что мы просим застраховать мотоцикл, акт о том, что у нас не принимают такое заявление и заявление в прокуратуру . Имея все эти бумаги на руках, пришли в одну страховую компанию и минут через 15-20 препирательств нам сделали страховку всем, кто пришел».

Впрочем, на тропу войны со страховщиками, мотоциклистам можно и не выходить. Способ без проблем оформить ОСАГО есть, просто о нем мало кто знает. Вот что рассказал заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский:

Глеб Виленский заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП «Основная причина того, что страховщики не хотят страховать мотоциклы, — элементарно им это просто очень невыгодно. На самом деле, раз у нас страхование обязательное, оно, обязательно не только для водителей, но и для страховых компаний. Для того чтобы как-то с этим справиться, можно посоветовать две вещи. Во-первых, пробовать использовать электронное страхование, хотя я не сторонник Е-полисов, но в данном случае это может помочь. Во-вторых, надо помнить о так называемом „периоде охлаждения“, который позволяет клиенту отказаться от всяких дополнительных страховок спустя два-пять дней после оформления полиса. При этом у человека останется полис ОСАГО, а те самые дополнительные, навязанные страховки он вернет обратно».

Таким образом, можете смело соглашаться на любые навязанные услуги. В течение 14 дней вы имеет право от них отказаться: например от невероятно популярной страховки от укуса клеща. Да, в компанию придется обратиться повторно, но зато вы сможете сэкономить не только деньги, но и собственные нервы.