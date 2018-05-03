На Камчатке направлено в суд дело о мошенничестве с полисами ОСАГО

На Камчатке прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве с полисами ОСАГО, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 36-летняя жительница города Петропавловск-Камчатский не была страховым агентом или брокером страховой компании, при этом в 2015—2016 годах онапродавала местным автовладельцам поддельные полисы ОСАГО.

«Имея в распоряжении поддельные бланки полисов, квитанции к ним, поддельные печати и штампы ряда известных российских страховых компаний, а также специальное программное обеспечение с логинами и паролями, она оформила и продала 151 недействительный полис ОСАГО. В качестве оплаты страховой премии от жителей края она получила свыше 1,1 миллиона рублей, которые обратила в свою пользу, причинив ущерб на указанную сумму 137 автострахователям», — говорится в релизе.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.