Сергиев Посад и Коломна вошли в топ‑10 городов РФ по числу туристов на одного жителя 

Подмосковные города Сергиев Посад и Коломна вошли в первую десятку городов России по числу туристов на душу населения, так, на одного жителя Сергиева Посада приходится 18 туристов в год, а на жителя Коломны — 10 туристов, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».
Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг городов России по числу туристов на одного жителя (или на душу населения). Рейтинг составлен по результатам анализа туристической посещаемости городов по отношению к их населению по итогам 2017 года. В рейтинг не вошли города-курорты.
«В Сергиев Посад приезжает 18 туристов в год на одного жителя города, что получается, если 1,9 миллиона туристов в год разделить на 104 тысячи жителей города, а в Коломну — 10 туристов на одного жителя, то есть 1,5 миллиона туристов в год разделить на 144 тысячи жителей города», — отмечается в сообщении.
По данным «ТурСтат», в первую десятку российских городов по посещаемости туристами на душу населения входят Плес в Ивановской области (210 туристов на жителя), Суздаль во Владимирской области (175 туристов), Болгар в Татарстане (63 туриста), Кириллов в Вологодской области (47 туристов), Мышкин в Ярославской области (32 туриста), Городец в Нижегородской области (20 туристов), Сергиев Посад в Московской области (18 туристов), Углич в Ярославской области (13 туристов), Выборг в Ленинградской области (12 туристов) и Коломна в Московской области (10 туристов/жителя).
В Подмосковье туристы приезжают в среднем на один-два дня в основном в выходные и праздничные дни.