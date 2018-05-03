Сергиев Посад и Коломна вошли в топ‑10 городов РФ по числу туристов на одного жителя

Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг городов России по числу туристов на одного жителя (или на душу населения). Рейтинг составлен по результатам анализа туристической посещаемости городов по отношению к их населению по итогам 2017 года. В рейтинг не вошли города-курорты.

«В Сергиев Посад приезжает 18 туристов в год на одного жителя города, что получается, если 1,9 миллиона туристов в год разделить на 104 тысячи жителей города, а в Коломну — 10 туристов на одного жителя, то есть 1,5 миллиона туристов в год разделить на 144 тысячи жителей города», — отмечается в сообщении.

В Подмосковье туристы приезжают в среднем на один-два дня в основном в выходные и праздничные дни.