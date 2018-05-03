Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил ставки по ряду потребительских кредитов без обеспечения, сообщили в банке.

Ставка на займы от миллиона рублей упала на восемь процентных пунктов — до 11,9 процента. Она одинакова для всех категорий клиентов, уточнили в банке.

Ставки для кредитов на сумму от трехсот тысяч до миллиона рублей снизились на один-четыре процента — до 11,9-15,9%. Ставки по кредитам на 30–300 тысяч рублей остались неизменными — 12,9–19,9%.

"Также с сегодняшнего дня для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет", — сообщил Сбербанк.