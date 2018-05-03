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Сбербанк снизил ставки по кредитам
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Сбербанк снизил ставки по кредитам 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк снизил ставки по ряду потребительских кредитов без обеспечения, сообщили в банке.
Ставка на займы от миллиона рублей упала на восемь процентных пунктов — до 11,9 процента. Она одинакова для всех категорий клиентов, уточнили в банке.
Ставки для кредитов на сумму от трехсот тысяч до миллиона рублей снизились на один-четыре процента — до 11,9-15,9%. Ставки по кредитам на 30–300 тысяч рублей остались неизменными — 12,9–19,9%.
"Также с сегодняшнего дня для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет", — сообщил Сбербанк.
Последний раз о снижении ставок по ряду кредитов банк сообщал в октябре.
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