Банки создали нелегальные «черные списки» клиентов 

Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Банки в России начали блокировать операции клиентов по своим «черным спискам» в обход легальных списков, созданных по нормативам ЦБ и "Росфинмониторинга", сообщил «Коммерсантъ».
Это связно с тем, что власти запустили механизм исключения банковских клиентов, ошибочного внесенных в «черные списки» по нормативам «Росфинмониторинга» и ЦБ.
Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации клиентов, банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в «Росфинмониторинг».
Однако самому клиенту никто не сообщает его статус.
В результате выяснить, что происходит, можно только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию или открыть счет в других банках.
Если клиент в нелегальном банковском «черном списке», то отказы банков будут следовать один за другим, причем проходить сложную процедуру реабилитации придется за каждый.