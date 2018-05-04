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Банки создали нелегальные «черные списки» клиентов
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Банки создали нелегальные «черные списки» клиентов 

Вести Экономика 59 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Банки в России начали блокировать операции клиентов по своим «черным спискам» в обход легальных списков, созданных по нормативам ЦБ и "Росфинмониторинга", сообщил «Коммерсантъ».
Это связно с тем, что власти запустили механизм исключения банковских клиентов, ошибочного внесенных в «черные списки» по нормативам «Росфинмониторинга» и ЦБ.
Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации клиентов, банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в «Росфинмониторинг».
Однако самому клиенту никто не сообщает его статус.
В результате выяснить, что происходит, можно только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию или открыть счет в других банках.
Если клиент в нелегальном банковском «черном списке», то отказы банков будут следовать один за другим, причем проходить сложную процедуру реабилитации придется за каждый.
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