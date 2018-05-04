Банки создали нелегальные «черные списки» клиентов

Москва , 4 мая — «Вести. Экономика». Банки в России начали блокировать операции клиентов по своим «черным спискам» в обход легальных списков, созданных по нормативам ЦБ "Росфинмониторинга" , сообщил «Коммерсантъ».

Это связно с тем, что власти запустили механизм исключения банковских клиентов, ошибочного внесенных в «черные списки» по нормативам «Росфинмониторинга» и ЦБ.

Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации клиентов, банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в «Росфинмониторинг».

Однако самому клиенту никто не сообщает его статус.

В результате выяснить, что происходит, можно только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию или открыть счет в других банках.

Если клиент в нелегальном банковском «черном списке», то отказы банков будут следовать один за другим, причем проходить сложную процедуру реабилитации придется за каждый.