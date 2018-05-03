На каждого жителя Суздаля приходится 175 туристов

Фото с ресурса img-fotki.yandex.ru Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг городов России по числу туристов в пересчете на одного жителя города. В топ-10 попали самые посещаемые города, за исключением морских курортов.

Первое место занял городок Плес Ивановской области , который в течение года посетило 400 тысяч туристов. В пересчете на одного жителя в этом городе на Волге за год бывает по 210 приезжих. Удивляться такой популярности не стоит. Как известно, в Плесе расположены дачи президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева . Потому то многие россияне и желают хотя бы взглянуть на место, где отдыхают первые лица государства.

На втором месте расположился город Суздаль . По общему числу туристов Суздаль опережает Плес более, чем в 4 раза (в 2017 году здесь побывало 1,7 млн туристов), однако Суздаль значительно превосходит Плес по количеству жителей (9,7 тыс. жителей против 1,8 тыс. жителей). Таким образом, в Суздале на одного жителя приходится 175 туристов. Третье место самых популярных городов занял Болгар Татарстан ). В течение года на каждого жителя туда приезжали 63 туриста.

Итоговый рейтинг топ-10 самых посещаемых городов выглядит следующим образом:

1. Плёс (Ивановская область) — 210 туристов/жителя (400 тысяч туристов в год / 1,8 тысяч жителей)

2. Суздаль ( Владимирская область ) — 175 туристов/жителя (1,7 млн туристов в год / 9,7 тысяч жителей)

3. Болгар (Республика Татарстан) — 63 туриста/жителя (541 тысяча туристов в год / 8,5 тысяч жителей)

4. Кириллов ( Вологодская область ) — 47 туристов/жителя (350 тысяч туристов в год / 7,5 тысяч жителей)

5. Мышкин ( Ярославская область ) — 32 туриста/жителя (183 тысячи туристов в год / 5,7 тысяч жителей)

7. Сергиев Посад ( Московская область ) — 18 туристов/жителя (=1,9 млн туристов в год / 104 тысячи жителей)

8. Углич (Ярославская область) — 13 туристов/жителя (405 тысяч туристов в год / 32,1 тысяч жителей)