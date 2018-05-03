Россияне стали рекордно счастливыми

«Уровень счастья россиян в последний год — на максимальных отметках за всю историю измерений. По данным последнего опроса, 83% наших сограждан в целом считают себя счастливыми людьми. Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% среди 18-24-летних), респонденты с высоким достатком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (58%)», — передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

По словам социологов, 30% россиян делает счастливым именно наличие семьи, 13% причиной счастья назвали детей, 16% респондентов назвали залогом счастья хорошее самочувствие (свое и близких), еще 14% привели в качестве примера хорошую работу.

Индекс счастья, рассчитанный по вопросу о личном благополучии, в марте 2018 года составляет 73 пункта. (год назад — 72 п.). Социальный индекс счастья, который показывает, преобладают ли в окружении счастливые люди, сохраняет позиции (58 п.).