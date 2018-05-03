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Россияне стали рекордно счастливыми
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Россияне стали рекордно счастливыми 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 80% россиян считают себя счастливыми людьми, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Уровень счастья россиян в последний год — на максимальных отметках за всю историю измерений. По данным последнего опроса, 83% наших сограждан в целом считают себя счастливыми людьми. Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% среди 18-24-летних), респонденты с высоким достатком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (58%)», — передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.
По словам социологов, 30% россиян делает счастливым именно наличие семьи, 13% причиной счастья назвали детей, 16% респондентов назвали залогом счастья хорошее самочувствие (свое и близких), еще 14% привели в качестве примера хорошую работу.
Индекс счастья, рассчитанный по вопросу о личном благополучии, в марте 2018 года составляет 73 пункта. (год назад — 72 п.). Социальный индекс счастья, который показывает, преобладают ли в окружении счастливые люди, сохраняет позиции (58 п.).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13-14 марта 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом тыс. респондентов по всей России. Погрешность не превышает 2,2%. Напомним, индекс счастья в России по итогам 2017 года составил 50 процентных пунктов, превысив средний общемировой уровень, говорится в исследовании Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.
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