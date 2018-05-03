Выборг входит в первую десятку городов России по числу туристов на одного жителя

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов России по числу туристов на одного жителя (или на душу населения).

Рейтинг составлен по результатам анализа туристической посещаемости городов по отношению к их населению по итогам прошлого года.

Выборг приезжает 12 туристов в год на одного жителя города, что получается, если 900 тысяч туристов в год разделить на 78,5 тысяч жителей города.

В Ленинградскую область туристы приезжают в среднем на один-два дня в основном в выходные и праздничные дни.