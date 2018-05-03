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Выборг входит в первую десятку городов России по числу туристов на одного жителя
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Выборг входит в первую десятку городов России по числу туристов на одного жителя 

Ivyborg.ru 48 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов России по числу туристов на одного жителя (или на душу населения).
Рейтинг составлен по результатам анализа туристической посещаемости городов по отношению к их населению по итогам прошлого года.
В Выборг приезжает 12 туристов в год на одного жителя города, что получается, если 900 тысяч туристов в год разделить на 78,5 тысяч жителей города.
По данным ТурСтат, Плёс в Ивановской области (210 туристов на жителя), Суздаль во Владимирской области (175 туристов/жителя), Болгар в Татарстане (63 туриста/жителя), Кириллов в Вологодской области (47 туристов/жителя), Мышкин в Ярославской области (32 туриста/жителя), Городец в Нижегородской области (20 туристов/жителя), Сергиев Посад в Московской области (18 туристов/жителя), Углич в Ярославской области (13 туристов/жителя), Выборг в Ленинградской области (12 туристов/жителя) и Коломна в Московской области (10 туристов/жителя) входят в первую десятку российских городов по посещаемости туристами на душу населения. В рейтинг не вошли города-курорты.
В Ленинградскую область туристы приезжают в среднем на один-два дня в основном в выходные и праздничные дни.
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