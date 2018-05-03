Commonwealth Bank of Australia потерял копии данных о 20 млн счетов своих клиентов

Брюсселе. Австралийский Commonwealth Bank of Australia (CBA) потерял копии данных о 20 млн счетов своих клиентов и не сообщал об этом два года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на опубликованное банком на YouTube видеообращение, передает собкор Банки.ру

Исполняющий обязанности директора CBA по розничным банковским услугам Ангус Салливан сообщил, что банк в 2016 году обнаружил пропажу двух магнитных лент, содержащих имена, адреса и номера счетов клиентов за 15 лет. В общей сложности были утеряны данные для 19,8 млн счетов.

Банк заверил, что клиентам не нужно беспокоиться о пропаже, так как ленты не содержали пин-кодов, паролей или других данных, которые могли бы использоваться для мошенничества с учетной записью.

Банк проинформировал регулирующие органы Австралии и начал внутреннее расследование, которое показало, что ленты «скорее всего, были уничтожены», сказал Салливан. Клиенты не были уведомлены, чтобы «излишне их не тревожить».

С прошлого года банк обвиняется к отмывании денег и столкнулся с групповым гражданским иском, который уже стал крупнейшим в истории Австралии в сфере отмывания денег. Согласно выводам Австралийского информационно-аналитического центра по финансовым операциям (AUSTRAC), CBA более шести лет не соблюдал закон о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.