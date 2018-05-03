Ещё
«Уральские авиалинии» предлагают авиабилеты со скидкой до 60%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уральские авиалинии» предлагают авиабилеты со скидкой до 60% 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приготовила для барнаульцев по-настоящему тёплое весеннее предложение с выгодой до 60% при покупке авиабилетов на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com и в мобильном приложении UralAirlines:
— Барнаул-Москва — от 5000 рублей (в одну сторону).
Покупайте билеты с 29 апреля по 6 мая. Летите с 29 апреля по 28 мая. В цену включён багаж 23 кг и ручная кладь 5 кг. Предложение действует и на вылеты в обратном направлении. Количество авиабилетов ограничено.
Напомним, что пассажиры могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус до 1000 рублей при регистрации в программе лояльности «Крылья». Один бонус равен одному рублю.
На правах рекламы
АиФ — Алтай: последние новости
Горячую воду отключат до октября в пяти домах в Барнауле О заваленной пластиковыми бутылками Пивоварке рассказали федеральные СМИ В Алтайском крае наградили подростков за спасенные жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне в толпе прогремел взрыв60
Банки начали переводить деньги на карты по-новому31
Кудрин вернется во власть111
Крым совершил рывок вперед68
РФ объяснила отказ от встречи с британцами171
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение