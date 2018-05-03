«Уральские авиалинии» предлагают авиабилеты со скидкой до 60%

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приготовила для барнаульцев по-настоящему тёплое весеннее предложение с выгодой до 60% при покупке авиабилетов на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com и в мобильном приложении UralAirlines:

— Барнаул-Москва — от 5000 рублей (в одну сторону).

Покупайте билеты с 29 апреля по 6 мая. Летите с 29 апреля по 28 мая. В цену включён багаж 23 кг и ручная кладь 5 кг. Предложение действует и на вылеты в обратном направлении. Количество авиабилетов ограничено.

Напомним, что пассажиры могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус до 1000 рублей при регистрации в программе лояльности «Крылья». Один бонус равен одному рублю.

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