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Пермская стройкомпания задолжала работникам 1,5 миллиона рублей
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Пермская стройкомпания задолжала работникам 1,5 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Надзорный орган провел проверку и установил, что ООО «Хорошие соседи» сначала имела долги по зарплате в 500 тысяч рублей. Прокурор внес представление с требованием незамедлительного погашения долга, на директора завели административное дело. Компания и директор были оштрафованы.
Однако работодатель продолжал нарушать закон. Зарплата на предприятии выплачивалась работникам с нарушением срока оплаты на один месяц. Сформировалась текущая ежемесячная задолженность. Руководителю ООО пригрозили Уголовным кодексом. Зампрокурора района организовал выездной прием работников по месту нахождения предприятия. Им разъяснили право обратиться в прокуратуру за защитов.
В итоге ООО «Хорошие соседи» погасило полностью долги по зарплате перед 15 работниками. Сумма выплат составила более 1,5 млн рублей.
Фото: Pixabay.com
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