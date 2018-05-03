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Безработных могут заставить платить за медстраховку
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Безработных могут заставить платить за медстраховку 

Российская Газета
Фото: ТАСС
Граждане, которые не являются безработными, пенсионерами, инвалидами, но при этом не имеют постоянного места работы должны самостоятельно оплачивать за себя страховые взносы. С такой идеей выступил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.
Он подготовил законопроект "О внесении изменений в главу 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000" (находится в распоряжении "Российской газеты"), по которому предлагает установить следующие отчисления для неработающих дееспособных граждан. В Пенсионный фонд для формирования будущей пенсии неработающие, как предлагает депутат, будут отчислять 22% от минимального размера оплаты труда. В Фонд соцстраха — 2,9%, а в Фонд обязательного медицинского страхования — 5,1% от МРОТ.
— Заставить людей работать никто не может, — поясняет свою позицию Сергей Вострецов. — Но почему работающие должны оплачивать бесплатное медицинское обслуживание и пенсию миллионов вполне дееспособных людей, которые по тем или иным причинам предпочитают не работать и не платить налоги?
По данным Росстата, численность официально работающих граждан в России составляет почти 72 миллиона человек или 65,2% от трудоспособного населения. При этом, по статистическим данным, 18 миллионов человек трудоспособного возраста не имеют официальной работы без каких-либо на то причин, то есть находятся в "серой зоне". Подобная ситуация, по мнению Сергея Вострецова, не соответствует принципу социальной справедливости и порождает иждивенчество.
"Полагаю, что принятие данного законопроекта позволит сделать ситуацию на рынке труда более понятной и прозрачной, "вывести из тени" зарплаты значительной части населения, работающего по "серым схемам", привлечь в бюджет дополнительные денежные средства и компенсировать затраты государства на социальное обслуживание неработающей части трудоспособного населения, — подчеркивает депутат. — Полученные дополнительные средства лучше направить на повышение пенсий".
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