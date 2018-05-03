Сделать покупку в интернете можно будет по номеру телефона

Ольга Скоробогатова. Цель создания Системы быстрых платежей — «повысить доступность финансовых услуг при обеспечении высокого уровня безопасности, а также снизить издержки как для потребителей, так и для банков» — заявила первый зампред ЦБ

Процедуру оплаты покупок максимально упростят. К банковскому счету человека привяжут не только его платежную карту, но и номер телефона. Поэтому, например, делая покупку в интернет-магазине, нам не нужно будет проводить длинных действий, вбивая свои данные, номер и CVV-код карты, а будет достаточно всего-навсего телефонного номера, вписанного в специальное всплывающее окошко.

Точно так же станет проще пересылать деньги с помощью онлайн-переводов. Причем, как уточняют в ЦБ, не только внутри одного банка, но и в случае, если счета отправителя и получателя открыты в разных банках. Главное — чтобы оба банка были участниками Системы быстрых платежей. Работать все это будет круглосуточно и без выходных. Одним словом, сплошные удобства и выгоды. Конечно, если разработчики системы обеспечат ее конфиденциальность и безопасность. Впрочем, в успехе новой системы эксперты не сомневаются: в Сингапуре , например, с помощью подобной технологии проводится уже более 70 процентов от всего объема покупок, а в европейских странах, в частности, Швеции , — около 60 процентов.

"В дальнейшем сервисы Системы быстрых платежей будут доступны и юридическим лицам, предоставляя им удобный и защищенный способ оплаты товаров и услуг с использованием в том числе QR-кодов, — пояснили в ЦБ. — В перспективе потребители также смогут делать платежи, используя современные средства коммуникаций — мессенджеры, соцсети".

Впрочем, возможность использовать собственный телефон «вместо» банковской карты у нас есть уже сегодня. И, к слову, наличие таких технологий может подстраховать в очень непростой ситуации. Речь идет об особых программах, которые позволяют занести в телефон данные всех банковских карт и затем при оплате покупок и услуг пользоваться телефоном вместо них, просто прикладывая его к платежному терминалу.

Система быстрых платежей будет работать круглые сутки и без выходных