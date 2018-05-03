Сделать покупку в интернете можно будет по номеру телефона 

Цель создания Системы быстрых платежей — «повысить доступность финансовых услуг при обеспечении высокого уровня безопасности, а также снизить издержки как для потребителей, так и для банков» — заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Процедуру оплаты покупок максимально упростят. К банковскому счету человека привяжут не только его платежную карту, но и номер телефона. Поэтому, например, делая покупку в интернет-магазине, нам не нужно будет проводить длинных действий, вбивая свои данные, номер и CVV-код карты, а будет достаточно всего-навсего телефонного номера, вписанного в специальное всплывающее окошко.
Точно так же станет проще пересылать деньги с помощью онлайн-переводов. Причем, как уточняют в ЦБ, не только внутри одного банка, но и в случае, если счета отправителя и получателя открыты в разных банках. Главное — чтобы оба банка были участниками Системы быстрых платежей. Работать все это будет круглосуточно и без выходных. Одним словом, сплошные удобства и выгоды. Конечно, если разработчики системы обеспечат ее конфиденциальность и безопасность. Впрочем, в успехе новой системы эксперты не сомневаются: в Сингапуре, например, с помощью подобной технологии проводится уже более 70 процентов от всего объема покупок, а в европейских странах, в частности, Швеции, — около 60 процентов.
"В дальнейшем сервисы Системы быстрых платежей будут доступны и юридическим лицам, предоставляя им удобный и защищенный способ оплаты товаров и услуг с использованием в том числе QR-кодов, — пояснили в ЦБ. — В перспективе потребители также смогут делать платежи, используя современные средства коммуникаций — мессенджеры, соцсети".
Впрочем, возможность использовать собственный телефон «вместо» банковской карты у нас есть уже сегодня. И, к слову, наличие таких технологий может подстраховать в очень непростой ситуации. Речь идет об особых программах, которые позволяют занести в телефон данные всех банковских карт и затем при оплате покупок и услуг пользоваться телефоном вместо них, просто прикладывая его к платежному терминалу.
Система быстрых платежей будет работать круглые сутки и без выходных
"Это приложение очень меня выручило, когда, отправляясь в зарубежную поездку, я случайно оставил дома все свои банковские карты, — рассказал «РГ» профессор МГУ Юрий Костицын. — Обнаружил это уже в аэропорту, за несколько минут до посадки в самолет. Хорошо, что вспомнил об этом приложении, я уже давно хотел установить его на смартфон, но все руки не доходили. Таких программ, к слову, много, можно выбрать наиболее удобную. Та, которую использовал я, позволяет загрузить в телефон данные не только банковских, но и клубных, и скидочных карт, и пользоваться ими, не таская всю эту пачку пластика с собой. Правда, для этого в телефоне должна быть предусмотрена функция контактного взаимодействия. В последних моделях смартфонов она есть. Я успел скачать приложение в аэропорту и позвонить домой, чтобы семья переслала мне сканы забытых карт. Внес все нужные данные по картам в смартфон. И затем уже спокойно расплачивался во время поездки по Европе и в магазинах, и в ресторанах, и на заправках. Продолжаю пользоваться этим приложением и в России — у нас в стране такие терминалы, по крайней мере в крупных городах, установлены повсеместно".