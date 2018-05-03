Банки начали переводить деньги на карты по-новому

Mastercard запустила сервис, который позволит переводить деньги на карты — неважно, Mastercard или Visa — любого банка, зная лишь номер телефона получателя, рассказали представители платежной системы и Райффайзенбанка , который первым подключился к платформе: чтобы перевести деньги по номеру мобильного, хотя бы у одной из сторон должна быть карта этого банка.

Как это работает

Услуга доступна для карт платежных систем Mastercard (а также Maestro) и Visa, выпущенных российскими банками. Отправителю средств нужно на сайте Райффайзенбанка ввести реквизиты своей карты и номер телефона получателя, а также сумму перевода, можно добавить текстовое сообщение.

Получателю перевода придут два sms: первое — со ссылкой на портал Masterсard, второе — одноразовый код подтверждения, который нужно указать, пройдя по ссылке из первого сообщения. На портале Masterсard также надо ввести номер карты и принять перевод.

При получении следующего перевода номер карты уже можно будет не вводить: если зарегистрироваться на портале и указать номер карты, средства будут приходить на нее автоматически.

Зачисление средств на карты Райффайзенбанка происходит моментально, на карты других банков — может занимать до трех рабочих дней.

Многие банки уже предлагают переводить деньги по номеру телефона, но на карты других банков — единицы, например « Тинькофф банк » (но только с карт, выпущенных им самим). Принцип похож: адресату приходит ссылка на портал, где надо ввести номер своей карты. Но создать связку для автоматического зачисления денег на карту до сих пор было нельзя: реквизиты приходилось вбивать каждый раз. Кроме того, платформы, созданные платежными системами, становятся центрами притяжения для большинства игроков. «Тинькофф банк», по словам его представителя, планирует вскоре присоединиться к проекту.

В дальнейшем настройки можно будет менять. Например, настроить автоматическое зачисление переводов по номеру телефона на одну карту, а по адресу электронной почты — на другую. Переводы можно будет делать и по аккаунту в соцсети.

Наш «тест-драйв»: иногда это работает

«Ведомости» протестировали новинку: в среду утром корреспондент «Ведомостей» перевела коллеге 250 руб. со своей карты Райффайзенбанка на его карту, выпущенную госбанком.

После введения всех данных не прошло и минуты, как пришло sms от госбанка о зачислении средств на карту. Коллега зарегистрировал ее на портале, но воспользоваться автоматическим зачислением не удалось: подвел сервис. Зарегистрированную карту он явно видел, но принять на нее перевод еще на 250 руб. упорно не позволял — только на «другую карту», данные которой можно было ввести. Принимать второй перевод он не стал.

Не заладилось и с обратным переводом корреспонденту «Ведомостей» с карты госбанка на ее карту Райффайзенбанка. Когда после ввода реквизитов дело дошло до суммы, появилось сообщение красным цветом «Не удалось получить комиссию». Даже после уменьшения суммы перевода надпись не исчезала, а перевод не отправлялся. Из трех переводов между картами Райффайзенбанка совершить удалось только первый.

«Техническая служба банка внимательно мониторит процесс запуска сервиса и его работы. На самом первом этапе у пользователей могли возникнуть некоторые сложности, они оперативно и полностью устранены», — уверяет представитель Райффайзенбанка. После этого один перевод удалось принять «в ручном режиме», но автоматически зачислить деньги на счет все равно не удалось.

На этом эксперимент мы прекратили.

В Mastercard сообщили, что новая платформа переводов сегодня утром стартовала и работает исправно: «Мы постоянно находимся на связи с техническими службами первого банка, запустившего сервис, и совместно делаем все необходимое для того, чтобы пользователям было удобно и просто делать безналичные переводы c карты на карту по номеру телефона».

Спустя несколько часов сотрудник «Ведомостей», который не смог сначала принять перевод, повторил опыт: заново привязал карту, после чего получил отправленные ему до этого средства. Деньги поступили на привязанную карту, вводить заново реквизиты не потребовалось. Он также смог совершить перевод своей коллеге с карты госбанка, правда, со второй попытки (возможно, потому, что сначала в сообщении к переводу содержались крайне обидные для банка слова).

Сколько это стоит

Тарифы на перевод средств между картами по номеру телефона не будут отличаться от условий привычных переводов по реквизитам карт, говорит руководитель управления Райффайзенбанка Дамьен Леклер.

За перевод на карты других банков Райффайзенбанк берет комиссию 1,5% от суммы, но минимум 50 руб. Столько заплатила корреспондент «Ведомостей» за перевод коллеге 250 руб. Пополнять карты Райффайзенбанка можно бесплатно. Речь идет о дебетовых картах, тариф для кредиток — 3% от суммы перевода плюс 300 руб. Для получателя перевода услуга бесплатна, никаких комиссий они не платят.

За счет комиссии за переводы на карты других банков сервис будет приносить небольшой доход, но не это является основной целью проекта, уверяет Леклер: перевод по номеру телефона в любой банк — это удобно, что улучшит оценку качества обслуживания, надеется он.

Кто следующий

Над похожим сервисом сейчас работает и Visa, рассказывали «Ведомостям» несколько банкиров. На ее платформе также можно будет связать номер телефона или адрес электронной почты с картами как самой Visa, так и Mastercard. Платформы дублируют друг друга, говорят собеседники «Ведомостей». Непонятно, как быть банку в случае, если он сотрудничает с одной платформой и делает запросы ей, а связка номера телефона с картой получателя находится в хранилище другой платформы.

Представитель Visa не говорит, когда проект заработает, но в ближайшее время рассчитывает поделиться новостями.

Бинбанк запустит переводы по номеру телефона или e-mail с помощью платформы Mastercard в ближайшее время. «Тинькофф банк» планирует подключаться к обеим платформам, «в скором времени» это сделает и «Русский стандарт», следует из слов представителей банков.

ЦБ с участниками ассоциации «Финтех» сейчас также создает систему быстрых платежей, которая позволит мгновенно переводить деньги между банками по простым идентификаторам: номеру телефона, адресу электронной почты, аккаунту в соцсети и т. д. Сейчас тестируется прототип системы.

Россияне полюбили переводы

Михаил Федосеев. Переводы, выяснила Mastercard, влияют на привычку платить картой. В опросе, который прошел в конце 2016 г., 67% респондентов сказали, что возможность переводить с карты на карту побуждает их чаще оплачивать покупки безналично, говорит директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России

В прошлом году переводы между физлицами с карты на карту (сюда входят переводы и на благотворительность) превысили оплату в магазинах: 19 трлн руб. против 16 трлн. Львиная доля переводов — 13 трлн руб. — пришлась на Сбербанк, сервис которого популярен как раз благодаря возможности пересылать деньги между клиентами банка по номеру телефона.