Резидентов обязали сообщать о точных сроках получения валютной выручки

Вступающий в силу закон в целом посвящен теме репатриации валютной выручки, он вносит изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», а также в административный кодекс.

Сейчас резиденты обязаны предоставлять уполномоченным банкам сведения об ожидаемых максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета иностранной или российской валюты и исполнения нерезидентами обязательств по таким контрактам. Теперь эти сроки необходимо будет конкретизировать.

Также банки смогут не проводить операции, не отвечающие требованиям к валютным операциям между резидентами, если они нарушают требования по использованию счетов резидентов в иностранных банках, либо если операции нарушают нормы о правах и обязанностях резидентов. О решении об отказе будет сообщаться письменно не позднее одного рабочего дня со дня вынесения. Эта новелла направлена против операций по незаконному выводу средств (включая их легализацию) из России , говорит юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин

Закон также уточняет величину административных штрафов, в том числе за незаконные валютные операции и невыполнение резидентом обязанности по получению на счета иностранной валюты — в большинстве случаев речь идет о суммах в 20-30 тысяч рублей. За отдельные нарушения валютного законодательства должностные лица будут дисквалифицироваться на срок от полугода до трех лет.

По мнению Максима Сафиулина, ощутимые результаты от действия новых изменений в валютное законодательство проявятся не раньше конца 2018 — начала 2019 года, поскольку их положения будут применяться к внешнеторговым договорам, заключенным после 14 мая текущего года. «Учитывая, что закон коснется в основном крупных международных договоров поставки, рассчитанных на долгосрочный период, можно предположить, что вряд ли исполнение обязательств по ним будет быстрым, а соответственно, можно будет увидеть репатриацию существенных денежных сумм», — прогнозирует юрист.