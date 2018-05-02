Резидентов обязали сообщать о точных сроках получения валютной выручки 

Вступающий в силу закон в целом посвящен теме репатриации валютной выручки, он вносит изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», а также в административный кодекс.
Сейчас резиденты обязаны предоставлять уполномоченным банкам сведения об ожидаемых максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета иностранной или российской валюты и исполнения нерезидентами обязательств по таким контрактам. Теперь эти сроки необходимо будет конкретизировать.
Также банки смогут не проводить операции, не отвечающие требованиям к валютным операциям между резидентами, если они нарушают требования по использованию счетов резидентов в иностранных банках, либо если операции нарушают нормы о правах и обязанностях резидентов. О решении об отказе будет сообщаться письменно не позднее одного рабочего дня со дня вынесения. Эта новелла направлена против операций по незаконному выводу средств (включая их легализацию) из России, говорит юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин.
Закон также уточняет величину административных штрафов, в том числе за незаконные валютные операции и невыполнение резидентом обязанности по получению на счета иностранной валюты — в большинстве случаев речь идет о суммах в 20-30 тысяч рублей. За отдельные нарушения валютного законодательства должностные лица будут дисквалифицироваться на срок от полугода до трех лет.
По мнению Максима Сафиулина, ощутимые результаты от действия новых изменений в валютное законодательство проявятся не раньше конца 2018 — начала 2019 года, поскольку их положения будут применяться к внешнеторговым договорам, заключенным после 14 мая текущего года. «Учитывая, что закон коснется в основном крупных международных договоров поставки, рассчитанных на долгосрочный период, можно предположить, что вряд ли исполнение обязательств по ним будет быстрым, а соответственно, можно будет увидеть репатриацию существенных денежных сумм», — прогнозирует юрист.