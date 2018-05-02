Миллиардер посетовал на сложность потратить заработанное

Основатель и главный акционер компании Amazon Джефф Безос , который считается богатейшим человеком в мире, признался, что ему сложнее придумать, как потратить деньги, чем как их заработать. Его слова в среду, 2 мая, приводит Business Insider.

Как пояснил миллиардер, решить, как распорядиться имеющимися в его распоряжении финансовыми ресурсами, «не так просто, как кажется».

«Вы не сможете потратить [столько денег] на второй ужин в ресторане», — отметил Безос.

По его словам, в настоящее время единственный для него эффективный способ потратить свое состояние — реинвестировать заработанные средства в другие компании и «ставить по-крупному». Так, пишет издание, каждый год Безос направляет около одного миллиарда долларов на финансирование компании Blue Origin, занимающейся разработкой космического корабля.

«Мне очень повезло, что я чувствую, что у меня есть конкретная миссия с Blue Origin, которая, я думаю, невероятно важна для всей цивилизации», — заявил миллиардер.

Он добавил, что часть денег потратил на отпуск, который провел вместе со своей женой и четырьмя детьми в Норвегии . Кроме того, отмечает Business Insider, Безос направил еще около 12 миллионов долларов на обновление своего поместья в Вашингтоне.