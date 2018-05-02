В Литве предложили заморозить счета россиян

Группа литовских депутатов предложила парламенту рассмотреть поправки к закону, позволяющие создавать правовые предпосылки для заморозки счетов и финансового имущества лиц, попавших в принятый ранее в стране "список Магнитского".

Новые поправки подготовили председатель консервативной партии "Союз Отечества — христианские демократы" Габриелюс Ландсбергис, его однопартиец Лауринас Касчюнас а также представители "Движения либералов" Виталиюс Гейлюс и Аушрине Армонайте.

"Мы предлагаем рассмотреть поправки, позволяющие замораживать денежные средства и финансовое имущество лиц, попавших в "список Магнитского". Эти лица своей экономической деятельностью могут напрямую или не напрямую присоединиться к деятельности, связанной с нарушением международных норм", — заявил в среду на пресс-конференции в парламенте Ландсбергис.

Он добавил, что литовский "список Магнитского" должен расширяться. Если парламент Литвы примет предлагаемые депутатами поправки, денежные средства, находящиеся в банках Литвы и другое финансовое имущество лиц, попавших в "список Магнитского" будут заморожены.