В Литве предложили заморозить счета россиян 

Группа литовских депутатов предложила парламенту рассмотреть поправки к закону, позволяющие создавать правовые предпосылки для заморозки счетов и финансового имущества лиц, попавших в принятый ранее в стране "список Магнитского".
Департамент миграции Литвы в январе опубликовал так называемый "список Магнитского", в котором в настоящее время находится 70 россиян, которым запрещен въезд в балтийскую республику, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов и четверо судей. Ранее МИД РФ сообщил, что в ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" Россия вынуждена ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов.
Новые поправки подготовили председатель консервативной партии "Союз Отечества — христианские демократы" Габриелюс Ландсбергис, его однопартиец Лауринас Касчюнас а также представители "Движения либералов" Виталиюс Гейлюс и Аушрине Армонайте.
"Мы предлагаем рассмотреть поправки, позволяющие замораживать денежные средства и финансовое имущество лиц, попавших в "список Магнитского". Эти лица своей экономической деятельностью могут напрямую или не напрямую присоединиться к деятельности, связанной с нарушением международных норм", — заявил в среду на пресс-конференции в парламенте Ландсбергис.
Он добавил, что литовский "список Магнитского" должен расширяться. Если парламент Литвы примет предлагаемые депутатами поправки, денежные средства, находящиеся в банках Литвы и другое финансовое имущество лиц, попавших в "список Магнитского" будут заморожены.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.