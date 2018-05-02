Четыре муниципальных предприятия Пскова в 2017 году получили убыток 

Из девяти муниципальных предприятий Пскова прибыль получили пять, сообщил председатель контрльно-счётной палаты Пскова Василий Гончар в ходе публичных слушаний. Из них причитающуюся часть прибыли в бюджет города в полном объёме перечислили три предприятия, не в полном объеме — два муниципальных предприятия и четыре получили убыток по итогам года. По состоянию на конец года задолженность муниципальных предприятий по доходам от перечисления части прибыли в бюджет города составляет 8,9 млн рублей. Также Гончар отметил, что общий объем кредиторской задолженности за 2017 год увеличился на 29,5 процентов и составил 399,8 млн рублей, в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы и оказанные услуги перед поставщиками и подрядчиками на сумму 142,3 млн рублей. Отмечается и рост дебиторской задолженности. За 2017 год её объём увеличился на 53,9 процентов и составил 1,2 млрд рублей, это в основном связано с ростом задолженности по договорам арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».