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В Красноярске в парке «Роев ручей» подорожали входные билеты
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В Красноярске в парке «Роев ручей» подорожали входные билеты 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
С 1 мая подорожали входные билеты в парке флоры и фауны «Роев ручей». Теперь посетить его взрослые смогут за 350 рублей, а дети за 150. При этом льготные цены для пенсионеров, студентов и многодетных семей действуют только в будни. Для тех, кто хочет сэкономить действует «счастливый час» с 9 до 10 утра. В это время билеты, по-прежнему, будут стоить 300 рублей — взрослый и 100 рублей — детский.
Как отмечают в парке, повышение билетов — вынужденная мера. Средства необходимы на создание новых экспозиций и ремонт имеющегося оборудования.
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