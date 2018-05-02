Зарплатное рабство наказуемо

Перед моим декретным отпуском всю нашу организацию (и меня тоже) перевели на получение зарплаты на банковскую карту в Сбербанке . Это оказалось удобным. За прошедшие три года мне приходилось пользоваться кредитами Сбербанка. А недавно я взяла еще один — чтобы купить машину перед выходом на работу. Владельцам зарплатных карт в банке есть скидка по кредитам.

Но сейчас наша фирма перешла к другому владельцу, у которого зарплатные карты в другом банке. Почти все мои коллеги уже имеют зарплатные карты этого банка. Но мне бы хотелось сохранить старую карту. Имею ли я на это право?

Да, имеете. Собственно, у вас два выхода. Но в каждом есть свои минусы.

Первый выход — подчиниться решению работодателя и получить зарплатную карту другого банка, после чего оставить в этом банке распоряжение переводить вашу зарплату на карту вашего старого банка.

Из минусов: возможная комиссия при переводе денег, к тому же ваша старая карта перестает быть зарплатной и вы теряете кредитные льготы. Из плюсов: вы сохраняете хорошие отношения с новым работодателем. В том числе с его бухгалтерией, для которой подобное решение означает отсутствие дополнительной головной боли.

Второй выход — потребовать у вашего начальства выплаты вам зарплаты через тот банк, который вас больше всего устраивает. Отказать вам никто не вправе.

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы регулирует Трудовой кодекс РФ . Этому вопросу посвящена ст. 136 кодекса. В ней указано, что порядок выплаты зарплат устанавливается по взаимной договоренности работодателя и работника. Это может быть отражено в двух документах, обязательных к исполнению.

Первый — коллективный договор, который заключает работодатель и представители трудового коллектива (профсоюзы или иные организации). К сожалению, эта форма договора в большинстве организаций страны давно канула в лету. Второй документ — непосредственно трудовой договор, который заключается с работником при приеме его на работу.

Ваш трудовой договор был заключен с прежним работодателем. Но при переходе собственности ваше рабочее место сохранилось. Следовательно, и трудовой договор не утратил силу. В вашем трудовом договоре по закону должны были быть определены и место, и сроки выплаты вам заработной платы в неденежной форме. Скорее всего, там был указан именно Сбербанк, раз ваша организация ранее имела там зарплатные карты.

Подводные камни

Работодатель обычно имеет право поменять кредитную организацию, внеся одновременно изменения в трудовой договор. Но все изменения вносятся по обоюдному согласию сторон. Так что вы можете с этим не согласиться. Если же вы уже подписали изменения в ваш договор с работодателем и вам оформлена зарплатная карта в банке, который вас не устраивает, вы вправе в одностороннем порядке внести изменения.

Для этого нужно написать заявление вашему работодателю, в котором в письменной форме вы извещаете его об изменении реквизитов для перевода заработной платы. Это делается не позднее чем за пять рабочих дней до очередного дня выплаты зарплаты.

Однако при этом вам стоит иметь в виду: неизвестно, продолжит ли ваш старый банк считать вашу прежнюю карточку зарплатной. Ведь таковыми считаются карты, выданные банком своим клиентам по договору с их работодателями — именно на этом и основываются обычно льготы, которые банки дают зарплатным клиентам. Так что уточните для начала в своем банке, стоит ли при этих условиях вообще затевать подобное дело. Это касается не только Сбербанка, но и любого банка вообще.

Если же ваше решение неизменно, ваше начальство не вправе вам отказать в удовлетворении поданного вами заявления. Правда, все равно при этом вам могут чинить препятствия — а вы можете привлечь за это к ответственности.

Имейте в виду, что нарушение ст. 136 ТК может быть наказано административным штрафом от одной до пяти тысяч рублей, который накладывается на должностное лицо или ИЧП. Если виновным признано юрлицо, штраф укладывается в вилку 30-50 тысяч рублей. Повторные нарушения влекут еще более существенные штрафы и дисквалификацию (запрет на прежнюю работу) на срок от года до трех лет. Этот вопрос в числе прочих пока регулируются ч. 1 и 2 ст. 5. 27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Правда, подобные штрафы, да к тому же наложенные на организацию в целом, обычно неэффективны. Недаром до сих пор зарплатное рабство является в нашей стране делом весьма распространенным. Видимо, поэтому наказание за подобные правонарушения в скором времени будет несколько усилено (пока они отдельной строкой в КоАП не выделены).

Так, в ближайшее время в КоАП будут внесены поправки, которые инициировал Минтруд РФ. Они конкретизируют данное правонарушение и предусматривают наказание за него уже по ч. 6 ст. 5.27 КоАП. После вступления поправок в силу к наказанию, названному выше, может присоединиться «индивидуальный» штраф, который налагается уже на конкретное должностное лицо, отказавшее работнику в переводе его зарплаты в выбранный им банк.

Штраф за это ваше начальство или главбух могут получить в сумме от 10 до 20 тысяч рублей. Штраф накладывается непосредственно на того человека, который виновен в нарушении ваших прав.

Кто накажет

Наказать нарушителей вправе трудовая инспекция, куда вам надо будет обратиться с соответствующим заявлением. Инспекция вправе выдать вашему работодателю предписание на устранение нарушения, а при неисполнении — наложить штраф.

Можно с аналогичным заявлением обратиться и в прокуратуру

Однако советуем вам хорошо подумать, прежде чем предпринимать подобные действия. К сожалению, ссора с начальством чревата весьма неприятными последствиями — вплоть до увольнения, скажем, по сокращению штатов. Вам как молодой маме, конечно, обязаны предложить иное место в той же организации. Но ведь оно может вас и не устроить…