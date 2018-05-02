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В Азербайджане ипотеку будут выдавать по новым правилам
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В Азербайджане ипотеку будут выдавать по новым правилам 

Мир24 1 час назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новые правила выдачи гарантий по ипотечным кредитам, сообщает «МИР 24». Соответствующий документ он подписал накануне.
Он нацелен на модернизацию деятельности ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Таким образом, гражданам станет проще получить жилье в кредит.
Также изменится технология электронной ипотеки.
Помимо этого, кабинету министров поручено в течение одного месяца подготовить предложения по освобождению фонда от налоговых обязательств.
В прошлом году банки Азербайджана выдали почти три тысячи ипотечных кредитов.
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