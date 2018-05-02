В Азербайджане ипотеку будут выдавать по новым правилам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новые правила выдачи гарантий по ипотечным кредитам, сообщает «МИР 24». Соответствующий документ он подписал накануне.

Он нацелен на модернизацию деятельности ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Таким образом, гражданам станет проще получить жилье в кредит.

Также изменится технология электронной ипотеки.

Помимо этого, кабинету министров поручено в течение одного месяца подготовить предложения по освобождению фонда от налоговых обязательств.

В прошлом году банки Азербайджана выдали почти три тысячи ипотечных кредитов.

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