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Глава Северной Осетии в 2017 году заработал на 6 млн больше, чем в 2016 году
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Глава Северной Осетии в 2017 году заработал на 6 млн больше, чем в 2016 году 

ТАСС 26 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 1 мая. /ТАСС/. Глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров в 2017 году задекларировал более 37,7 млн рублей доходов, что на 6 млн рублей превышает его доходы в 2016 году. Это следует из декларации главы, опубликованной на официальном сайте правительства.
В 2017 году доходы Битарова составили более 37,7 млн рублей против 31,6 млн рублей в 2016 году. Он продолжает владеть легковым автомобилем Lexus LS 460 и трактором К 701. Его супруга указала нулевой доход, как и год назад.
В собственности обоих супругов значится дом площадью 489,4 квадратных метров. Все имущество зарегистрировано в России.
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