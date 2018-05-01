Глава Северной Осетии в 2017 году заработал на 6 млн больше, чем в 2016 году 

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 мая. /ТАСС/. Глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров в 2017 году задекларировал более 37,7 млн рублей доходов, что на 6 млн рублей превышает его доходы в 2016 году. Это следует из декларации главы, опубликованной на официальном сайте правительства.
В 2017 году доходы Битарова составили более 37,7 млн рублей против 31,6 млн рублей в 2016 году. Он продолжает владеть легковым автомобилем Lexus LS 460 и трактором К 701. Его супруга указала нулевой доход, как и год назад.
В собственности обоих супругов значится дом площадью 489,4 квадратных метров. Все имущество зарегистрировано в России.