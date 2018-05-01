Начинающим фермерам Севастополя выделили 60 млн рублей 

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе на поддержку начинающих сельхозпроизводителей было направлено более 60 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя со ссылкой на директора департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова.
Как уточняется в сообщении, с 2015 по 2018 годы помощь получили 36 начинающих фермеров.
"На эти цели из федерального и городского бюджета направлено более 60 млн рублей. В прошлом году правительство Севастополя направило около 30 миллионов рублей на поддержку восемнадцати начинающих фермеров, что в два раза превышает показатели прошлого года", — заявил Дмитрий Чумаков.
По его словам, средства направлены на проекты по разведению крупного рогатого скота, развитие пчеловодства, строительство новых тепличных овощных комплексов и посадку плодово-ягодных культур.
В 2016 году сумма поддержки составила 13 млн 920 тыс. рублей, а в 2015 — 17 млн 480 тыс. руб.