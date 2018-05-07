Повышение МРОТ в Якутии потребует более 4 млрд рублей 

ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Якутии потребует дополнительного финансирования в размере более 4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр труда и социального развития региона Александр Михеев.
"Общий объем дополнительных расходов составит 4,052 млрд рублей. В бюджете республики на эти цели предусмотрено 2,6 млрд рублей. При этом республика получила двумя траншами в марте и апреле дотации из федерального бюджета на 536,8 млн рублей и 846,5 млн рублей", — сказал Михеев, отметив, что «все обязательства перед работниками будут выполнены, дефицита средств нет».
Ранее сообщалось, что на эти цели потребуется около 4,5 млрд рублей. «Предварительный прогноз потребности был составлен в конце января. Произошло уточнение показателей по фактической потребности», — пояснили ТАСС в Минтруда региона.
По данным ведомства, с 1 мая для работников государственных и муниципальных учреждений Якутии минимальный размер оплаты труда составляет 27908 рублей до Полярного круга и 31256 рублей — за Полярным кругом.
Михеев пояснил, что повышение МРОТ положительно скажется на тех, кто получает минимальное пособие по беременности и родам, а также пособий по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Министр добавил, что во всех районах созданы рабочие группы для мониторинга начисления и выплат МРОТ, куда входят представители местных властей и надзорных органов. Кроме того, при Минтруда региона заработала горячая линия для консультаций по новому порядку начислений.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума. По оценкам Минтруда РФ, на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до уровня прожиточного минимума потребуется 39,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней