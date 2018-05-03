Плата за отдых и увеличение зарплат. Что изменится в жизни россиян с 1 мая 

Главные нововведения — в обзоре «Вести-Воронеж». В мае в России начинают действовать несколько новых законов или поправок к ним. Некоторые из них особенно актуальны — перед началом курортного сезона ввели плату за отдых, увеличили размер компенсации за утерянный багаж, а также после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ввели новый противопожарный ГОСТ. Изменения коснулись и оплаты труда. «Вести-Воронеж» собрали самые значимые нововведения, которые начнут действовать в мае 2018 года. Введение курортного сбора С 1 мая в России начал действовать курортный сбор. Пока платить за отдых придётся только в алтайском городе Белокурихе (30 рублей в день), а также в ставропольских курортах — Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Пятигорске (50 рублей). С 16 июля, после окончания чемпионата мира по футболу, курортный сбор придётся платить ещё и в Краснодаре (10 рублей в день). А в Крыму налог планируют собирать с 2019 года. Максимальный размер курортного сбора составляет 50 рублей в сутки, в дальнейшем сумму могут увеличить. Деньги пойдут на строительство и ремонт дорог, реконструкцию памятников и важных туристических мест, благоустройство пляжей. Повышение МРОТ Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 мая впервые сравнялся с прожиточным минимумом. Теперь он составляет 11163 рублей, ранее — 9489 рублей. Повышение минимального размера оплаты труда затронет миллионы человек, включая работников бюджетной сферы. Это «подтянет» за собой многие социальные выплаты — пособие по беременности и родам, больничные листы. При этом в Воронежской области МРОТ был и так выше, чем прожиточный минимум. Например, в четвёртом квартале 2017 года в регионе на душу населения прожиточный минимум составлял 8034 рубля, для трудоспособного населения — 8700, для пенсионеров — 6751, для детей — 7846 рублей. Регистрация самогонных аппаратов С 1 мая в территориальных органах Росалкогольрегулирования необходимо регистрировать оборудование для производства этилового спирта мощностью более 200 декалитров. По новый закон попадают перегонные установки, аппараты, установки и колонны для очистки и ректификации этилового спирта, а также комплектные установки для производства этилового спирта. Игнорирование закона грозит штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей и конфискацией аппарата. Если же самогонщика поймают на продаже такой продукции, то штраф уже составит от 30 до 50 тыс. рублей. Свободные от налогов волонтёры Волонтёры и добровольцы в России благодаря новому закону с 1 мая получили официальный правовой статус. Теперь их освободили от подоходного налога — речь идёт доходах, которые они получают как в натуральной форме, так и денежной. — Если волонтёрам предоставляют жильё, оплачивают проезд, питание, обеспечивают оборудованием, считается, что это доход в натуральной форме. А значит, с него должны платить налоги, как бы нелогично это ни выглядело. Это исправляет новый закон, — объяснила «Российская газета». Кроме того, не нужно платить налоги тем, кто удостоился грантов президента России, а также призов в денежной или натуральной формах, полученных в конкурсах для оплаты проезда для участия в них, питания и проживания. Противопожарная безопасность С 1 мая 2018 года начинает действовать новый противопожарный ГОСТ, согласно которому руководители компаний должны не реже одного раза в квартал организовывать проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией; не реже раза в полгода проверять систему противодымной защиты, автономных и автоматических установок пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода. За нарушение требований пожарной безопасности по общему правилу грозит предупреждение или штраф: для должностных лиц — от 6 тыс. до 15 тыс. рублей для компаний — от 150 тыс. до 200 тыс. рублейУвеличение выплат за потерю багажа С 27 мая вступают в силу поправки в Воздушный кодекс, которые позволят россиянам получать от авиакомпаний более высокую, чем сейчас, компенсацию за потерянный или поврежденный багаж и за каждый час задержки вылета. Речь идёт только о международных регулярных и чартерных рейсах. Максимальный размер выплат по Монреальской конвенции установлен в специальных правах заимствования (СДР)— 4150, пишет «Российская газета». Это около 370 тыс. рублей. Однако для получения компенсации необходимо доказать, что у пассажира возникли реальные убытки в конкретном размере. Окончательный размер компенсации будет зависеть от того, что произошло с багажом — вернули позже, повредили или потеряли. Кроме того, можно будет получить компенсацию за задержку рейса — но только при условии, если из-за этогопассажир потерпел материальные убытки. Екатерина Трещикова