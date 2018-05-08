Медведев: кабмин не бросит регионы, которым сложно довести МРОТ до прожиточного минимума 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство не перестанет оказывать финансовую помощь регионам, которым сложно выделить средства на повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума. Об этом заявил и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, отвечая в Госдуме на вопросы депутатов.
"Действительно, некоторые из них (регионов) не обладает необходимым количеством источников доходов, так или иначе мы вынуждены помогать особенно тем регионам, которые закредитованы
Мы и в этой ситуации, конечно, регионы не бросим. Правительством уже принято решение по поддержке регионов в этой сфере. В целях компенсации региональных расходов на эти цели уже принято решение, хочу проинформировать вас и тех, кто не помнит об этом, принято решение о выделении 36 млрд рублей", — сказал Медведев.