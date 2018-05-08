Медведев: кабмин не бросит регионы, которым сложно довести МРОТ до прожиточного минимума

"Действительно, некоторые из них (регионов) не обладает необходимым количеством источников доходов, так или иначе мы вынуждены помогать особенно тем регионам, которые закредитованы

Мы и в этой ситуации, конечно, регионы не бросим. Правительством уже принято решение по поддержке регионов в этой сфере. В целях компенсации региональных расходов на эти цели уже принято решение, хочу проинформировать вас и тех, кто не помнит об этом, принято решение о выделении 36 млрд рублей", — сказал Медведев.