Ещё
Медведев: кабмин не бросит регионы, которым сложно довести МРОТ до прожиточного минимума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: кабмин не бросит регионы, которым сложно довести МРОТ до прожиточного минимума 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство не перестанет оказывать финансовую помощь регионам, которым сложно выделить средства на повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума. Об этом заявил и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, отвечая в Госдуме на вопросы депутатов.
"Действительно, некоторые из них (регионов) не обладает необходимым количеством источников доходов, так или иначе мы вынуждены помогать особенно тем регионам, которые закредитованы
Мы и в этой ситуации, конечно, регионы не бросим. Правительством уже принято решение по поддержке регионов в этой сфере. В целях компенсации региональных расходов на эти цели уже принято решение, хочу проинформировать вас и тех, кто не помнит об этом, принято решение о выделении 36 млрд рублей", — сказал Медведев.
ТАСС: последние новости
ВСС предлагает стандартизировать признаки страховых мошенников Может ли заемщик не платить по долгам и чем это ему грозит Доходы главы Чувашии за год выросли на 792 тыс. рублей
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»439
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото194
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово104
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян12
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко477
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение