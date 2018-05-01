Зауральские депутаты отчитались о нищете и богатстве

Деньги под ногами не валяются! Перед майскими праздниками на сайте Курганской областной думы появилась информация о доходах и имуществе наших дорогих депутатов. Сегодня мы выясним кто гребёт деньги лопатой, а кому хватает всего пару миллионов. Также мы посчитали ТОП-5 доходов самых богатых супругов.

Доход и имущество депутатов

На первом месте колбасный магнат Дмитрий Ильтяков и его полтора миллиарда рублей. Во владении у генерального директора мясокомбината «Велес» 41 автомобиль и почти такое же число объектов недвижимости. Сразу оговорюсь, что большая сумма обусловлена тем, что у индивидуальных предпринимателей в декларации учитывается вся валовая прибыль предприятия. Это касается и второго места нашего списка — Олега Колташова, который заработал почти двести миллионов рублей. Оба предпринимателя стали беднее на 50 и 100 миллионов рублей соответственно. Банкир Татьяна Воинкова расположилась на третьем месте, за последний год ее прибыль упала на треть и составила 51 миллион рублей.

Пятерку замыкают промышленник Сергей Муратов с 44 миллионами и бывший педагог Андрей Половинкин с его 11 миллионами рублей. Сергей Муратов увеличил свой доход на 5 миллионов, тогда как Андрей Половинкин снизил планку на 2 миллиона.

Главный единоросс Евгений Кафеев поднялся сразу на 3 позиции с доходом в 2 миллиона рублей. Плохие времена настали для Федора Ярославцева, за год он стал зарабатывать меньше на 62% или 6 миллионов рублей. Председатель думы Дмитрий Фролов остается в «середнячках».

Юрий Ярушин, Константин Гладковский и Игорь Меньшиков традиционно замыкают список.

ТОП-5 доходов супругов депутатов