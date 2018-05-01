Доходы главы Северной Осетии в 43 раза больше, чем у главы КЧР

Как следует из декларации, Вячеслав Зелимханович вместе с супругой пользуется домом площадью 489 кв.м. Кроме того у него в собственности числятся два транспортных средства — Lexus и трактор.

У супруги доходов в прошлом году не было никаких, личного транспорта тоже нет.