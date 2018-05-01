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Доходы главы Северной Осетии в 43 раза больше, чем у главы КЧР
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Доходы главы Северной Осетии в 43 раза больше, чем у главы КЧР 

АиФ Ставрополье 43 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на официальном сайте обнародовал свои доходы за прошлый год. В 2017 году он заработал почти 38 млн руб., что в 43 раза больше, чем доход главы КЧР Рашида Темрезова.
Как следует из декларации, Вячеслав Зелимханович вместе с супругой пользуется домом площадью 489 кв.м. Кроме того у него в собственности числятся два транспортных средства — Lexus и трактор.
У супруги доходов в прошлом году не было никаких, личного транспорта тоже нет.
Ранее сведения об имуществе и доходах опубликовали Юрий Коков (КБР), Владимир Владимиров (Ставрополье), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Рашид Темрезов (КЧР). Самый низкий доход — у главы Карачаево-Черкесии: в 2017-м он получил 887 тыс. руб.
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