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В Кирове в первомайском шествии приняли участие более 3 тысяч человек
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В Кирове в первомайском шествии приняли участие более 3 тысяч человек 

Vyatka-grad.ru 55 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Праздник Весны и Труда по всей России традиционно начался с шествия колонны профсоюзов.
В Кирове профсоюзные лидеры и представители организаций, работники предприятий, ветераны труда прошли по улице Московской от Ленина до Театральной площади.
Участники первомайского шествия и митинга выступали за достойный труд, повышение зарплаты учителям и соцработникам. Отметим, что с 1 мая вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда. Для кировчан МРОТ составит 11 тысяч 163 рубля.
Фото — gtrk-vyatka.ru
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