В Кирове в первомайском шествии приняли участие более 3 тысяч человек

Праздник Весны и Труда по всей России традиционно начался с шествия колонны профсоюзов.

В Кирове профсоюзные лидеры и представители организаций, работники предприятий, ветераны труда прошли по улице Московской от Ленина до Театральной площади.

Участники первомайского шествия и митинга выступали за достойный труд, повышение зарплаты учителям и соцработникам. Отметим, что с 1 мая вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда. Для кировчан МРОТ составит 11 тысяч 163 рубля.