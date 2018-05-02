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Число россиянок, путешествующих в одиночку, выросло на 78%
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Число россиянок, путешествующих в одиночку, выросло на 78% 

BFM.RU 52 минуты назад
Фото: Амител
Число россиянок, которые отправляются в путешествие в одиночку, выросло на 78% с 2010 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование, проведенное компанией Nielsen.
В рамках соцопроса были опрошены мужчины и женщины. Выяснилось, что в среднем россияне путешествуют два-три раза в год по России, один раз в год — за границу, при этом 45% респондентов предпочитают пляжный отдых внутри страны.
Выбирая место для путешествия, российские туристы ориентируются преимущественно на культурную составляющую, погоду и на третьем месте по этому показателю — возможность отдохнуть от повседневных забот. Среднее путешествие по России длится восемь дней.
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