Число россиянок, путешествующих в одиночку, выросло на 78%

Число россиянок, которые отправляются в путешествие в одиночку, выросло на 78% с 2010 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование, проведенное компанией Nielsen.

В рамках соцопроса были опрошены мужчины и женщины. Выяснилось, что в среднем россияне путешествуют два-три раза в год по России , один раз в год — за границу, при этом 45% респондентов предпочитают пляжный отдых внутри страны.

Выбирая место для путешествия, российские туристы ориентируются преимущественно на культурную составляющую, погоду и на третьем месте по этому показателю — возможность отдохнуть от повседневных забот. Среднее путешествие по России длится восемь дней.