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Без бумажки. Всех россиян пронумеруют к 2019 году
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Без бумажки. Всех россиян пронумеруют к 2019 году 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Для всех граждан России введут сквозные идентификаторы, объединяющие номер паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Об этом пишут «Известия». Нововведение введут в эксплуатацию в 2019 году.
Разработкой проекта уникального идентификационного номера занимаются ЦБ РФ, Минкомсвязи и Минфин. Инициатива предполагает, что с помощью такого идентификатора россияне смогут найти данные о себе в любой государственной базе, в частности, в Пенсионном фонде, МВД РФ и других. Вероятен сценарий, что со временем сквозной идентификатор заменит россиянам все имеющиеся у них документы.
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