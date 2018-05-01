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3 мая южноуральцам принесут пенсии досрочно
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3 мая южноуральцам принесут пенсии досрочно 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Доставку и выплату пенсий и других социальных выплат за май месяц почтальоны начнут осущесвлять начиная с 3 мая, сообщает пресс-служба управления ПФР по Челябинской области.
Определен порядок доставки денег: За 6, 7 мая — 3 и 4 числа; за 9 мая — 8 числа. С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком выплаты.
Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Номер телефона горячей линии территориальных управлений ПФР: 8 (351) 282-28-28.
Напоминаем, что в связи с длинным майскими праздниками изменилось расписание многих казенных учреждений. Так, в Госавтоинспекции 1 мая — выходной день, а уже 2 мая — рабочий день согласно установленного графика.
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