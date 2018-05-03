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Губернатор Камчатского края отчитался о доходах
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Губернатор Камчатского края отчитался о доходах за 2017 год 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заработал за 2017 год 9,49 миллиона рублей, при этом порядка 3 миллионов рублей из них — это доход от вкладов в банках и других кредитных организациях.
Сведения о доходах и имуществе губернатора и его супруги опубликованы на официальном сайте краевого правительства. По сравнению с 2016 годом доходы Илюхина увеличились на 90 тысяч рублей. В собственности у главы региона квартира, а также автомобиль Mercedes Benz и мотоцикл "ИЖ Планета-Спорт".
Доход супруги губернатора за прошлый год составил 361 тысячу рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 136 тысяч рублей. При этом она является собственницей двух домов, квартиры, двух земельных участков и машиноместа.
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