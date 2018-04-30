В России зафиксирован рост естественной убыли населения 

Росстат объявил о том, что в первом квартале 2018 года естественная убыль населения составила 87,3 тысячи человек, что значительно превышает показатели того же периода за 2017 год.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова Заглавное фото: i love images / Alamy
Как сообщает РИА Новости, естественная убыль выросла на 11,2 тысячи человек. В 2017 году с января по март зафиксировали только 76,1 тысячи.
В нынешнем же году цифры совсем удручающие. Так, например, в первом квартале 2018 года в России родилось 390,9 тысяч человек, в том время, как число умерших составило 478,2 тысячи.