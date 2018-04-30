В России зафиксирован рост естественной убыли населения

Росстат объявил о том, что в первом квартале 2018 года естественная убыль населения составила 87,3 тысячи человек, что значительно превышает показатели того же периода за 2017 год.

Как сообщает РИА Новости, естественная убыль выросла на 11,2 тысячи человек. В 2017 году с января по март зафиксировали только 76,1 тысячи.