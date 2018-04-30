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Власти увеличили минимальную зарплату в Венесуэле до 1 млн боливаров
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Власти увеличили минимальную зарплату в Венесуэле до 1 млн боливаров 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 30 апреля. Минимальная зарплата в Венесуэле во второй половине апреля была увеличена с 392,5 тыс. до 1 млн боливаров. Об этом заявил в понедельник президент южноамериканской страны Николас Мадуро, сообщило Венесуэльское агентство новостей. Предыдущее повышение произошло в начале марта текущего года.
С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего венесуэльца составит 2,55 млн боливаров. Для сравнения, в январе прошлого года он был равен 104,3 тыс. боливаров. В 2017 году Мадуро шесть раз объявлял о повышении минимальной зарплаты, а всего с 1999 года ее размер увеличивался 44 раза. По неофициальному курсу, 1 млн боливаров в настоящее время равен примерно $1,4.
На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся дефицитом продовольственных товаров и лекарств. Согласно оценкам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14 000%.
ТАСС: последние новости
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