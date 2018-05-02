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Деятельность псковского комитета по экономическому развитию в 2017 году обошлась в 25 млн рублей
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Деятельность псковского комитета по экономическому развитию в 2017 году обошлась в 25 млн рублей 

Псковская губерния 2 часа назад
Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике администрации Псковской области отчитался об использовании бюджетных средств в 2017 году: по данным регионального ведомства, всего в рамках бюджета комитета были потрачены 105 млн 805 тыс. рублей. Самыми расходными статьями стали непосредственно обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию — 25 млн 452 тыс. рублей, и формирование эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства — 23 млн 849 тыс. рублей. Формирование имиджа Псковской области как инвестиционно привлекательного региона обошлось в 5 млн 077 тыс. рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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