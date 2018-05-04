Ввести почасовую оплату труда вместо МРОТ предложили в Госдуме 

Вместо минимального размера оплаты труда необходимо ввести почасовую. С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия» в Госдуме, пишет ТАСС. Предполагается, что минимальная ставка составит 100 рублей в час. К ней будут применять территориальный, отраслевой и профессиональный коэффициенты. Сообщения об этой инициативе сейчас вышли в топ новостного агрегатора СМИ2. Представители «Справедливой России» уже вносили такое предложение в Госдуму в 2016 году. Тогда палата отклонила законопроект.