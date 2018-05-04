Ещё
Ввести почасовую оплату труда вместо МРОТ предложили в Госдуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британские истребители сопроводили российский самолет
Британские истребители сопроводили российский самолет

Ввести почасовую оплату труда вместо МРОТ предложили в Госдуме 

Авторадио 40 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Вместо минимального размера оплаты труда необходимо ввести почасовую. С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия» в Госдуме, пишет ТАСС. Предполагается, что минимальная ставка составит 100 рублей в час. К ней будут применять территориальный, отраслевой и профессиональный коэффициенты. Сообщения об этой инициативе сейчас вышли в топ новостного агрегатора СМИ2. Представители «Справедливой России» уже вносили такое предложение в Госдуму в 2016 году. Тогда палата отклонила законопроект.
Авторадио: последние новости
В России сегодня официально повышается МРОТ Минфин предложил налог для самозанятых Туристический автобус из Свердловской области попал в ДТП в Удмуртии
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно312
Россия отказалась от союзов с Китаем297
Литва переименовала Грузию91
Британские истребители сопроводили российский самолет32
Названа основная версия гибели блогера Макушина17
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:51
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение