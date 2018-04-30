Низкие доходы россиян тормозят экономику

Москва , 30 апреля — «Вести. Экономика» С высокой долей вероятности можно говорить о том, что длительный тренд снижения уровня жизни удалось переломить: в январе 2018 г. реальные располагаемые денежные доходы населения не изменились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а в феврале 2018 г. — выросли в годовом выражении на 4,4%. В тоже время, преодоление последствий самого длительного с 1998 г. спада денежных доходов населения при низких темпах экономического роста (в 1,5%-2,5%) может затянуться на несколько лет — прогнозируют эксперты Института экономики роста им. Столыпина.

Согласно докладу ООН о человеческом развитии за 2016 год, отставание России по уровню жизни, измеряемом валовым национальным доходом на душу населения, от стран, занимающих первые 10 строчек рейтинга, составляет 54%. Для сравнения по индексу человеческого развития и по продолжительности жизни отставание составило 22% и 35% соответственно.

В III квартале 2017 г. средняя заработная плата составила 37 723 руб., а прожиточный минимум трудоспособного населения — 11 160 руб. Таким образом, средняя заработная плата превысила прожиточный минимум всего в 3,4 раза или на 26 563 руб. Средний размер назначенных пенсий в 2017 г. составил 13 304 руб., а прожиточный минимум пенсионеров в 2017 г. (в среднем за I-III кварталы) составил 8 393 руб. Таким образом, средняя назначенная пенсия превысила прожиточный минимум пенсионера всего в 1,6 раза или на 4 911 руб. По показателям средней заработной платы и ВВП по ППС Россия отстает не только от передовых стран, но и от стран бывшего социалистического блока.

Все составляющие качественной жизни напрямую определяются уровнем доходов населения. Однако в соответствии с отчетом Аналитического центра при Правительстве РФ , в России существует уникальное явление — около 12 миллионов человек живут за чертой бедности, несмотря на то, что продолжают работать. Всего же численность бедных (те, чьи денежные доходы ниже величины прожиточного минимума) достигла в январе–сентябре 2017 г. 20,3 млн чел. (или 13,8% населения).

Причина — в крайне низкой производительности труда в экономике, в нехватке современных высокопроизводительных рабочих мест во многих регионах и городах нашей страны. По производительности труда Россия отстает от развитых стран, входящих в ОЭСР , в 2-3 раза. Низкий уровень доходов работающего населения, связанный с низкой производительностью труда в экономике, является одной из основных причин низкого уровня и качества жизни и препятствует решению большинства проблем в социальной сфере.

Ключом к росту уровня жизни в России может быть только масштабная модернизация экономики, создание новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест.

Реальные (скорректированные на рост потребительских цен) располагаемые денежные доходы населения в течение 2000-2013 гг. демонстрировали положительные темпы прироста. Однако этот период можно разделить на два отрезка: 2000-2007 гг., во время которого годовые темпы прироста реальных доходов находились в диапазоне +8,7%-14,9%, и 2008-2013 гг., когда они снизились до +0,5%-5,9%. В результате, по итогам 2013 г. реальные доходы населения оказались в 2,7 раза выше, чем в 2000 г. Однако в течение четырех последующих лет реальные доходы населения ежегодно снижались, причем, если в 2014 г. их сокращение составило -0,7%, то в 2016 г. — уже -5,8%. В 2017 г. темпы их снижения замедлились до -1,7%.

Если не учитывать рост доходов год к году в 2 отдельных месяца (декабрь 2015 г. и январь 2017 г.), то с ноября 2014 г. по декабрь 2017 г., то есть на протяжении 38 месяцев, реальные располагаемые доходы год к году падали. Таким образом, за 2014-2017 гг. реальные доходы населения упали на 11,0% и откатились до уровня 2009-2010 гг.

Если сравнить накопленную динамику реальных доходов населения в 2013-2017 гг., то можно сделать вывод, что Россия уступает по этому показателю большинству крупных стран. Очевидно, что такая динамика отражает общее снижение конкурентоспособности нашей страны в мировой экономике и ухудшение ее привлекательности для работников с высоким уровнем квалификации.

Распределение доходов между бедными и богатыми остается крайне несбалансированным. В России коэффициент Джини, который измеряет степень неравенства доходов населения (чем ближе к 100, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения) составляет 41,6, что существенно выше показателей большинства развитых стран.

В 2016 году в 15,6 раз среднедушевой доход 10%-й самой богатой группы населения превысил тот же показатель у 10%-й самой бедной группы населения (децильный коэффициент фондов). Если проанализировать распределение доходов населения в динамике, то можно сделать вывод, что в 2016 г. по сравнению с 1995-2005 гг. неравенство доходов в России усугубилось. Об этом свидетельствуют значения децильного коэффициента фондов и коэффициента Джини.

Неравенство доходов является не только источником социальной напряженности, но также и серьезным препятствием на пути экономического развития. Высокое неравенство сокращает спрос на отечественные продукты на внутреннем рынке.

Кроме того, действующая система налогообложения доходов физических лиц усиливает неравенство. В России не работает одна из важнейших функций налоговой системы — распределительная. Одновременно с этим такой разрыв в доходах между бедными и богатыми можно рассматривать как потенциальный источник доходов бюджета. Эти средства могут быть направлены на решение наиболее острых социальных проблем.

В структуре денежных доходов населения наибольшую долю имеет оплата труда — 64,6% в 2016 г. Доли других источников доходов меньше в несколько раз: пенсии — 13,7% денежных доходов, доходы от предпринимательской деятельности — 7,8%, доходы от собственности — 6,5%, а социальные выплаты без учета пенсий — 5,4%. Начиная с 2000 г. структура денежных доходов населения изменилась. Во-первых, на 4,2 п.п. выросла доля доходов, полученных за счет пенсий, — следствие их дополнительных индексаций и валоризации расчетного пенсионного капитала в 2009-2010 гг. Во-вторых, заметно, на 7,4 п.п., сократилась доля доходов от предпринимательской деятельности. При этом наблюдался слабый рост долей оплаты труда, других социальных выплат и других доходов, а также сокращение доли доходов от собственности.

Анализ структуры и динамики доходов населения, очевидно, будет неполным без параллельного анализа структуры, уровня и динамики расходов и потребления. Конечное потребление домашних хозяйств в 2000-2017 гг. увеличилось в физическом выражении в 2,6 раза. За этот период потребление домашних хозяйств в постоянных ценах снижалось три раза — в 2009, 2015 и 2016 гг. на 5,1%, 9,4% и 2,8% соответственно. В 2017 г. потребление домашних хозяйств увеличилось на 3,4%.

Великобритании и Для межстранового сравнения ВВП в целом и потребления домашних хозяйств используют паритеты покупательной способности (ППС). В 2016 г. в России данный показатель был равен 12,3 тыс. долл. США по ППС. Как видно из графика ниже, страны Восточной Европы превзошли Россию по данному показателю на 10,7% ( Латвия ) — 23,4% ( Польша ). По среднедушевому потреблению домашних хозяйств Россия оказалась ниже США в 3,2 раза, Норвегии — в 2,1 раз, Австралии Германии — в 2 раза, Канады — в 1,9 раза, Японии — в 1,8 раза.

Структура потребления российских домашних хозяйств имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, для нас характерна крайне высокая доля расходов на категорию «Продукты питания и безалкогольные напитки». В России этот показатель значительно превосходит аналогичную долю расходов в странах со схожим уровнем доходов, не говоря уже о наиболее экономически развитых странах. В 2004-2013 гг. в нашей стране доля расходов на продукты и безалкогольные напитки составила 27%-30%, а, например, в Польше, Чехии и Латвии (в 2015 г.) — 16%-19%.

Во-вторых, структура потребления удивительно устойчива. Еще одна характерная особенность России, заметная при сопоставлении с другими странами, — низкая доля расходов на развлечения и отдых. В сумме на «Организацию отдыха и культурные мероприятия» и «Гостиницы и рестораны» приходится около 10% расходов на конечное потребление. Это немногим меньше показателей в Польше (11% в 2015 г.), но уже заметно ниже соответствующей доли расходов в Чехии (17%) и Латвии (16%), а также в странах Западной Европы.

Кроме того, показательно, что доля расходов, направляемая на одежду и обувь, стабильно снижалась в период 2010-2014 гг. с 10,8% в 2010 г. до 8,9% в 2014 г., немного отыграв падение в 2015 г. (9,2%). Такая структура расходов во многом является следствием неравенства в распределении доходов в России. Одно из его негативных последствий — затруднение воспроизводства человеческого капитала: значительная часть работников не может направлять средства на повышение уровня жизни, в том числе на современные услуги здравоохранения, культуры и качественный отдых.

При текущих уровнях доходов крайне сложно рассчитывать на динамичное повышение качества жизни, расширение уровня частных вложений в развитие человеческого капитала, выстраивание эффективной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения. В связи с этим, вопросы роста уровня благосостояния населения приобретают не менее значимый характер, чем наращивание инвестиционных вложений.