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Иностранцы все реже доверяют деньги банкам Эстонии
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Иностранцы все реже доверяют деньги банкам Эстонии 

Prian.ru 1 час назад
По мнению центробанка, снижение активности нерезидентов произошло из-за принудительного закрытия Versobank. Здесь в конце прошлого года находилось сбережений на сумму €252,9 млн, причем вклады иностранцев составляли €220,6 млн, сообщает Postimees.
Лицензия Versobank была аннулирована из-за продолжительных и многочисленных нарушений эстонского законодательства: отмывание денег, финансовый терроризм и прочие преступления. Предварительно владельцам делали предупреждения надзорные органы, но никаких изменений не последовало.
В связи с отзывом лицензии были заморожены все сделки, проводимые через банк, включая выплаты вкладчикам и кредиторам.
К слову, самые крупные инвесторы в Эстонии — россияне.
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