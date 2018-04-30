Иностранцы все реже доверяют деньги банкам Эстонии

По мнению центробанка, снижение активности нерезидентов произошло из-за принудительного закрытия Versobank. Здесь в конце прошлого года находилось сбережений на сумму €252,9 млн, причем вклады иностранцев составляли €220,6 млн, сообщает Postimees.

Лицензия Versobank была аннулирована из-за продолжительных и многочисленных нарушений эстонского законодательства: отмывание денег, финансовый терроризм и прочие преступления. Предварительно владельцам делали предупреждения надзорные органы, но никаких изменений не последовало.

В связи с отзывом лицензии были заморожены все сделки, проводимые через банк, включая выплаты вкладчикам и кредиторам.