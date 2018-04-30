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ПФР засудил скрытную пенсионерку
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ПФР засудил скрытную пенсионерку 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Железнодорожный районный суд удовлетворил иск управления пенсионного фонда в Орле и Орловском районе о возмещении материального ущерба к одной из местных жительниц. Женщина должна вернуть 95236 рублей.
Летом 2015 года ей была назначена пенсия по случаю потери кормильца, так как она осталась одна с ребенком, не достигшим возраста 14 лет. А также женщине установлена федеральная социальная доплата к пенсии в целях доведения общей суммы материального обеспечения до величины прожиточного минимума. При этом ей пояснили, что в случае устройства на работу необходимо сообщить об этом в ПФР.
Женщина устроилась в ООО «ТД „Мир колбас“, однако от фонда это скрыла, продолжая получать и пенсию, и зарплату. В результате за год сложилась переплата в сумме 98 236,73 рубля. Когда это обнаружили, женщина написала заявление о добровольном возмещении суммы ущерба. Но до настоящего времени на расчетный счет ОПФР уплатила всего 3000 рублей. Это послужило поводом для обращения в суд.
Сообщение ПФР засудил скрытную пенсионерку появились сначала на РИА 57.
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