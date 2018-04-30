Эти люди крадут деньги с вашей банковской карты. Кто такие кардеры

Кто такие кардерыВы наверняка встречали в интернете кучу объявлений о продаже новых вещей или техники из США , Европы и так далее. Но вряд ли догадывались, что весомая их часть публикуется кардерами.

Рассказываем, что это за тёмный бизнес, и как кардеры работают.

Предупреждение: статья носит исключительно информационный характер. Кража и мошенничество преследуются законом.

Что такое кардинг?

По большому счёту, кардинг — это кража денег с карты на свою карту, счет, аккаунт в платёжной системе, а также покупка товаров с использованием чужой кредитной карты. Чаще всего кардеры используют снятие наличных, покупку брендовой одежды или электроники.

Францией, Раньше многие кардеры работали с американским eBay через PayPal , к которому была привязана чужая карта. Теперь eBay в США и PayPal ужесточили правила, но кардеры никуда не делись — перешли на работу с другими странами, к примеру, Германией Италией и т.д.

У кардеров есть свои гуру, каналы в Telegram и обучающие курсы, где учат правильно проворачивать чёрные схемы. И это также приносит доход, порой больший, чем непосредственно от кардинга. В общем, индустрия в тренде.

Как работают кардеры?

Прежде всего, им нужен номер карты и данные для аутентификации (пароль от банковского аккаунта, VDV для карт с 3D Secure, CVV2/CVC2 и т.п.). Часто кардеры покупают базу данных и проверяют актуальность информации в ней или же подбирают пароли с помощью брутфорса или других методов.

В даркнете купить данные карты можно за 300-500 рублей. Кроме того, кардеры оплачивают VPN с возможностью выбора сервера (желательно с точностью до штата или хотя бы до страны) и другие средства анонимизации.

Другой вариант — организация фишинговой кампании. Копируется страница банка с формой для входа в аккаунт или создаётся фальшивое приложение, с помощью спама распространяется ссылка на него.

Пользователь, обеспокоенный тем, что его карту могут заблокировать; банк просит подтвердить операцию; поступил перевод неизвестно от кого — идёт на фальшивый сайт или запускает поддельное приложение. Кардер забирает введённые данные и переводит все деньги себе. Или ждёт больших поступлений, чтобы выгрести по максимуму.

Судя по обсуждениям в даркнете, кардер на старте тратит 5-10 тыс. рублей. Это оплата VPN, туннелей ipsocks, взломанных аккаунтов и доступов к компьютерам, услуг «прозвонщиков», которые общаются с продавцами или службой поддержки банка на нужном языке, сканов документов для посредников. А также «набивание шишек» — далеко не с первой карты всё идёт гладко.

Что такое вбив?

Это процесс ввода данных карты в форму на сайте магазина или платёжной системы. Чтобы не рисковать, кардеры используют для вбива взломанные компьютеры рядовых пользователей. Затем их чистят от логов или избавляются от железа.

Другой вариант — работа с эмулятора Android-смартфона или виртуальной машины. После вбива достаточно удалить программное обеспечение, чтобы замести следы.

Как заказывают товары с чужой карты

Украину, Американские и европейские магазины часто не отправляют товар покупателю в Россию Казахстан и другие страны бывшего СССР, если он был заказан с привязанного к карте PayPal, который принадлежит гражданину США, Канады или европейских стран. В крупных магазинах и платёжных системах есть системы антифрода, которые блокируют подозрительные транзакции.

Но мошенников это не останавливает.

Они заказывают с карты жертвы подарочную карту (e-gift), а затем со взломанной почты жертвы получают код этой подарочной карты. Непосредственно заказ осуществляется со своего аккаунта, но по коду подарочной карты.

Кроме того, кардеры создают «самореги». Покупается взломанный банковский аккаунт, на него регистрируется PayPal, указывается свой номер телефона, адрес и почта. На такой аккаунт часто можно взять кредит, а не только расходовать доступный положительный баланс.

Однако в последнее время этот вариант практически не используют, потому что PayPal в большинстве случаев отклоняет регистрацию и привязку банковского аккаунта.

Ещё один вариант — использовать посредника.

Конечно, теоретически посредник может развернуть посылку обратно, если магазин ему позвонит и укажет, что имеет место кардинг. Но можно нечаянно ошибиться в номере телефона посредника. Это повышает шанс прохода посылки.

Крупные магазины стали бороться с кардерами, но магазины помельче не так активно противостоят мошенникам. Под ударом фактически все магазины, в которых предлагаются подарочные карты или сертификаты. Заказ вещей и техники напрямую с чужого аккаунта с большей вероятностью «завернут».

Кардеры не только заказывают вещи

С карт можно не только заказать физические товары, но и вывести деньги. Есть казино, онлайн-игры и другие варианты виртуальной передачи денег.

Наконец, есть криптовалютные биржи, которые позволяют относительно анонимно купить монеты, затем их продать и вывести деньги на свою карту. Транзакции в криптовалюте невозвратные, так что система не сможет автоматически вернуть деньги держателю карты.

Кассир в супермаркете тоже может быть кардером

Кассиры в супермаркетах и продавцы в магазинах обычно не могут похвастаться высокой зарплатой. Но если они занимаются кардингом, то получают в 5-10 раз больше денег.

Когда вы проводите оплату картой, кассир или продавец может незаметно посмотреть и запомнить данные. Для некоторых сайтов при заказе товаров достаточно номера карты и CVV2, который написан на обороте. Но кардер может пойти дальше и поставить собственный «ридер» для считывания всех данных карты.

Так что если у вас внезапно через несколько часов или дней после посещения магазина с карты вдруг пропадут деньги, на кого вы подумаете? Уж точно не на кассира или продавца…

А что думает полиция?

Обычно полноценное расследование начинается, только если кардер украл значительную сумму средств — более 1000 долларов. Обычно после этого ФРБ направляет запрос полиции. И в запросе содержатся IP-адреса, имена, адреса отправки и другая информация о потенциальном преступнике.

Для этого кардеры используют дропов. Это люди, которые стоят на низшей ступени в цепочке и выполняют самую грязную работу: обналичивают деньги, предоставляют свои данные для получения посылок, отправляют посылки кардерам и т.д.

Кардеры дают дропам минимум информации и практически не контактируют с ними. Так что даже если дропа выследят, у него будет алиби на момент взлома банковского аккаунта или снятия денег с карты. Да и о кардере он ничего не сможет рассказать. В итоге преступление останется нераскрытым.

Почему кардеры избегают наказания

Практика показывает, что если кардер работает через VPN, прокси и другие сервисы, а также соблюдает правила безопасности в интернете, доказать его вину практически нереально. Но ошибаются все…

Однако даже если полиция нагрянет домой к кардеру, сотрудникам ещё придётся доказать факт совершения компьютерного преступления. А если следов нет, то на нет и суда нет.

Ловят чаще всего на переписке в мессенджерах, наличии данных чужих карт и аккаунтов, сборок вредоносного программного обеспечения и т.п. Но если использовать portable-софт, средства анонимизации, самоуничтожающиеся сообщения и криптозащищенные мессенджеры, доказать что-то будет сложно.

Денежные переводы сами по себе достаточным доказательством не являются. Свидетельские показания тоже. Если кардер сможет притвориться дропом или посредником, то быстро переквалифицируется из обвиняемого в свидетеля.

Что теперь делать?

Некоторые думают, что кардинг — это лёгкие деньги и безнаказанность. Но на самом деле магазины и платёжные системы всё сильнее противостоят им. И уголовное наказание никто не отменял.

Думайте, прежде чем переходить по ссылкам. Установите лимиты на оплату в интернете, не забывайте про антивирус на смартфоне Android и Windows-компьютере.

Также можно использовать одну карту для повседневных покупок, а вторую для хранения более крупных сумм денег, и по необходимости переводить деньги со второй на первую. В случае любых подозрений по поводу незаконного списания средств звоните в банк, чтобы заблокировать карту и начать расследование.