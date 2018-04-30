Россиян избавят от налога на недвижимость

«В целях поддержки семей с детьми и как одну из мер преодоления демографического кризиса прошу Вас рассмотреть возможность освобождения семей с детьми от уплаты налога на недвижимость и земельные участки из расчёта одна единица недвижимого имущества плюс один земельный участок на семью», — говорится в сообщении, с которым ознакомился RT.

Волынец пояснила, что данная мера необходима для минимизации рисков бюджета и для того, чтобы недобросовестные граждане не «переписывали» свою недвижимость на семьи с детьми и тем самым не уклонялись от уплаты налогов.

«Мы считаем, что освобождение наших семей с детьми от уплаты налога на недвижучастки, является своевременной инициативой и находится в рамках тех положительных структурных изменений в социальной политике, которые мы наблюдаем сегодня», — добавила общественница.

Ранее сообщалось, что в России за четыре года доступность яслей выросла почти на 30%.